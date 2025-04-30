Путин тянет время, а у Трампа нет плана: Ельченко объяснил, почему буксуют переговоры о мире в Украине

Переговоры по мирному урегулированию войны в Украине фактически стоят на месте, ведь российский диктатор Владимир Путин тянет время, потому что видит преимущество своей армии на фронте. В то же время, президент США Дональд Трамп так и не обнародовал конкретный мирный план окончания войны.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США, экспредставитель Украины при ООН Владимир Ельченко. Он добавил, что в ближайшие две недели, вероятно, не будут отмечены важными событиями, однако они могут иметь важное значение для понимания дальнейших шагов США в этом процессе.

"Путин лишь тянет время и совершенно не заинтересован в перемирии, даже в прекращении огня как первом и необходимом шаге. Причина этого проста – он чувствует свое преимущество на фронте... Относительно действий американской администрации, то мы так и не увидели мирного плана Трампа. Все эти его инициативы и предложения направлены на достижение прекращения огня, но мирный план – это стратегическое видение того, как достичь мира в Украине и сделать его стабильным. Это – гарантии безопасности, присутствие вооруженных сил, которые бы их обеспечивали, и создание механизмов для выполнения прекращения огня", – пояснил Ельченко.

Он отметил, что все эти "крайние сроки": раньше 24 часа, потом 60 дней, потом Пасха, сейчас 100 дней президентства Трампа свидетельствуют об отсутствии какой-либо уверенности среди участников этих процессов. Причиной является абсолютно непредсказуемое, а точнее вполне предсказуемое поведение Путина. Он не принимает никаких условий, не соответствующих его предварительным заявлениям, что фактически означает полную капитуляцию Украины. В то же время, ни сама Украина, ни ее ближайшие союзники на это никогда не согласятся.

Что касается главы Белого дома, то ему сложно будет выйти из переговоров по поводу российско-украинской войны.

"Другое дело, что при всех этих угрозах выйти из переговорного процесса Трампу не удастся этого сделать, потому что он уж очень сильно завязан в этих так называемых мирных планах. Ему нужно уже что-то показывать своим избирателям и союзникам США, какие-то реальные результаты, ну по крайней мере если не выполнение этих мирных инициатив, то хотя бы приближение к чему-нибудь. А это, прежде всего, должно быть прекращение огня", – подчеркнул эксперт.

Экспредставитель Украины при ООН подчеркнул, что, несмотря на то, что РФ продолжает наступать и затягивать время, ее экономика находится в не лучшей ситуации.

"Экономика России, если еще не в глубоком кризисе, то уже приближается к этому. Об этом говорят и финансисты, и экономисты. Неспособность России поддерживать бесконечно свой военный потенциал, который бы позволял ей продолжать наступление, просматривается все больше. Поэтому я считаю, что ближайшие две недели, вероятно, не принесут каких-либо серьезных изменений, но они могут стать важными для того, чтобы понять, как США будут действовать дальше в этом процессе", – сказал Ельченко.

Он объяснил, что Трамп, возможно, попытается продемонстрировать определенные достижения своим избирателям, но если Кремль не пойдет ни на какие уступки, то переговорный процесс, скорее всего, зайдет в тупик.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Белом доме заявили, что Трамп "оптимистично, но реалистично" оценивает перспективы мира в Украине. Представительница Белого дома Кэролайн Левитт снова подчеркнула, что если бы Трамп был президентом, то Россия не напала бы на Украину. Также она возложила ответственность за войну на предыдущего лидера США Джо Байдена, обвинив его в слабом руководстве.

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