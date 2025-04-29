"Ситуация очень сложная": в Белом доме заявили, что Трамп "оптимистично, но реалистично" оценивает перспективы мира в Украине

Президент США Дональд Трамп оценивает перспективы мира между Украиной и Россией с надеждой и оптимизмом, но в то же время довольно реалистично. Однако ситуация остается "чрезвычайно сложной и досадной".

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время пресс-конференции. Она повторила предыдущую риторику Трампа о том, будь он президентом, то бы Россия не напала бы на Украину, и возложила бы ответственность за войну на предыдущего лидера США Джо Байдена, обвинив его в слабом руководстве и психической некомпетентности.

"Оптимистически, но реалистично оценивает чрезвычайно сложную и досадную ситуацию между Украиной и Россией. Прежде всего, это война Байдена. Она бы никогда не началась бы, будь президентом Трамп", — сказала Левитт.

По ее словам, Россия не нападала на Украину во время первой каденции Трампа, потому что якобы четко дал понять российскому диктатору Владимиру Путину, что последствия будут жесткими.

"Есть причина, почему Путин не ворвался в Украину, когда Трамп был в Овальном кабинете, и это потому, что Трамп использовал силу США, чтобы предупредить Путина не делать этого. И президент говорил об этих прямых предупреждениях для Кремля, которые он давал в свой первый срок", – пояснила чиновница.

Левитт также заявила, что "психически некомпетентный Байден" не смог сдержать Россию от нападения на Украину из-за отсутствия сильной международной политики. По ее словам, предыдущий президент США "не знал ни дня, как предотвратить войну".

"И весь мир воспользовался этим и слабым лидерством Америки за границей", – добавила пресс-секретарь Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что на ситуацию в Украине можно повлиять не только с помощью большого количества вооружений, но и другими методами. В частности, из-за усиления санкций или банковских механизмов в России.

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