Путин цинично заявил, что сражается не с украинским народом, а с 'режимом в Киеве', и заговорил о бедах для РФ. Видео

Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что воюет не с народом Украины, а с "киевским режимом". По его словам, люди которые находятся у власти в Киеве, будто бы совершают ежедневные преступления против собственного народа.

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Об этом диктатор рассказал, выступая на коллегии минобороны РФ. В частности, на данном мероприятии военные преступники также обсудили задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.

"Россия воюет не с украинским народом, а с неонацистским режимом в Киеве, захватившим власть в 2014 году. Люди, которые находятся у власти в Украине, ежедневно совершают преступления и против своего народа, и против народа русского", – заявил Путин и добавил, что беды и России, и Украины начались как раз после кровавого государственного антиконституционного переворота. По его словам, это имеет значение и сегодня.

Следует отметить, что украинский омбудсман Дмитрий Лубинец сообщал, что в ноябре из-за российских обстрелов в Украине погибли по меньшей мере 165 гражданских лиц и 887 получили ранения. Из них 8 детей погибли и 57 получили ранения

Напомним, что Путин во время выступления на коллегии минобороны РФ заявил, что Запад якобы "доводит Россию до границ". Он также отметил, что Москва не может оставить такие действия без ответа. Также диктатор рассказал, что РФ якобы приступит к серийному выпуску новых ракет "Орешник" в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ не прочь возобновить переговоры с Украиной. Но, по его словам, Киеву нужно понимать всю ситуацию на сегодняшний день с учетом условий российского диктатора Владимира Путина.

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