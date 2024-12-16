Путин пожаловался, что Запад 'доводит Россию до красной черты', и похвастался ходом 'СВО'

Российский диктатор Владимир Путин во время выступления на коллегии минобороны РФ заявил, что Запад якобы "доводит Россию до красной черты". Он также подчеркнул, что Москва не может оставить подобные действия без ответа.

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Его слова передают российские пропагандистские СМИ. Также Путин кичился успехами в ходе так называемой СВО в 2024 году.

"Россия в 2024 году освободила 189 населенных пунктов в рамках спецоперации", – заявил диктатор.

Также на коллегии он обсудил задачи по укреплению обороноспособности и развитию российских вооруженных сил. В частности, он подчеркнул необходимость увеличения производства беспилотников.

По его словам, в начале "спецоперации" существовали трудности с этим видом вооружения, но сейчас ежедневно в армию поступают тысячи дронов. Однако диктатор подчеркнул, что нужно еще больше качественных БПЛА.

Кроме того, Путин заявил, что РФ якобы начнет серийный выпуск новых ракет "Орешник" в ближайшее время.

Ранее израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью OBOZ.UA выразил мнение о том, как новоизбранный президент США Дональд Трамп может принудить российского диктатора Владимира Путина к миру. По его словам, Трамп может воспользоваться методом "кнута и пряника", создав для РФ "паршивую" альтернативу прекращению войны против Украины.

Напомним, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что Российская Федерация будет захватывать больше территорий. Мол, у государства-агрессора могут появиться "новые регионы".