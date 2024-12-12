Медведев заявил, что Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной, но есть нюанс

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной. Однако, по его словам, Киеву нужно понимать всю ситуацию на сегодняшний день с учетом условий российского диктатора Владимира Путина.

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Об этом сообщают РосСМИ. Медведев озвучил данное заявление после переговоров с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

"Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной при понимании Киевом реалий сегодняшнего дня и с учетом предложений, озвученных Путиным", – говорится в сообщении.

Напомним, второй раз за время полномасштабной войны Медведева позвали в Пекин. В прошлый раз это было в декабре 2022 года и тогда, в частности, говорили о недопустимости ядерного удара.

Как сообщал OBOZ.UA, активная фаза войны в Украине постепенно близится к завершению, и процесс восстановления может начаться уже во второй половине 2025 года. В то же время, это не означает окончательного завершения российско-украинской войны. Такое мнение высказал уполномоченный представитель польского правительства по восстановлению Украины Павел Коваль

По его словам, война не завершится быстро: максимум можно ожидать прекращения огня и завершения горячей фазы конфликта. Но важно понимать, при каких условиях это произойдет, ведь для России "размораживание" войны не станет проблемой.

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