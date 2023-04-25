Китайці з'їхали з "ляпа", якого припустився їхній посол у Франції. Той самий, який сказав, що юридичний статус держав, що утворилися на місці СРСР, не визначений. Із сайту посольства текст інтерв"ю швидко зняли, а речник МЗС Китаю сказала, що має сказати. Не знаю, чи "відірвуть" голову послу - це вже проблема Пекіна). Але обмовка навряд є зовсім випадковою. Китай не визнав і не буде визнавати окупацію будь-якої частини України. Не бачу жодної причини, чому Китай на це може піти це проти його інтересів.

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Однак постановка питання стосується і Росії. Путін стає все більш токсичним партнером для Сі. Заява про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі за 4 дні після візиту Сі до Москви, схожа на хамство. Китай не хоче колапсу Росії, йому не потрібна її дестабілізація. І Путін для багатьох у незахідному світі - гарантія такої "стабільності". Але Китай вміє чекати і що працює сьогодні, те не працює завтра. Ми маємо стати частиною Заходу, і це найкраща гарантія нашого майбутнього. В безпеці можуть почуватися тільки ті, хто остаточно пішов з "пострадянського" простору або є самодостатнім. Всі інші - під питанням. Росія - більше, ніж інші.