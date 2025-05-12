'Путин сам предложил, поэтому должен появиться': глава МИД Франции о переговорах в Стамбуле

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен лично приехать в Стамбул в четверг для встречи с Владимиром Зеленским. Барро также выразил поддержку инициативе США по 30-дневному прекращению огня.

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Эти комментарии французский дипломат сделал после встречи глав МИД стран формата Weimar+ в Лондоне. Он подчеркнул, что Путин должен выполнить свою часть соглашения, ведь оба лидера согласились на прямой контакт.

"Путин предложил прямые переговоры с Владимиром Зеленским, и тот согласился. Теперь Путин должен выполнить свою часть соглашения и быть готовым приехать в Стамбул для встречи с президентом Украины", – отметил политик.

Он также подчеркнул, что для успеха мирных переговоров критически важным является прекращение огня.

"Чтобы переговоры могли пройти без препятствий и привести к миру, необходимо немедленно прекратить боевые действия, ведь невозможно вести переговоры под бомбами и ударами дронов", – добавил французский министр.

Как писал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин потребовал возобновить прямые переговоры с Украиной в Турции с 15 мая.Он анонсировал свой разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на положительные результаты этих переговоров, подчеркнув, что это очень важное событие. Он также не исключил возможность своего присутствия на встрече. Трамп отметил, что настаивал на проведении этих переговоров и надеется на остановку ужасного кровопролития.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою готовность к прямым переговорам с агрессором российским Владимиром Путиным, но пока не получен ответ от Кремля на предложения о прекращении огня.

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