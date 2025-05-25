'Путин приказывает нанести еще больше ударов и убийств детей!' Сибига призвал мир надавить на Россию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские оккупанты умышленно обстреливают гражданские объекты, чтобы среди мирных жителей было как можно больше жертв. По его словам, сейчас диктатор РФ Путин отдает приказы о еще большем количестве ударов, атак и убийств детей.

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Сибига призвал мир еще больше давить на Москву, чтобы она наконец прекратила убийства. Об этом глава МИД Украины написал в социальной сети Х.

Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что ночью 25 мая в Украине была самая масштабная российская воздушная атака за многие недели и длилась она всю ночь.

"Ночью Россия запустила сотни беспилотников, крылатых ракет и баллистических ракет в украинские города и населенные пункты, ранив и убив людей, в том числе по меньшей мере троих детей. Когда весь мир призывает прекратить убийства, Путин отдает приказы о еще большем количестве ударов, атак и убийств детей", – заявил глава МИД Украины.

Министр заявил, что такое поведение РФ еще раз подчеркивает необходимость полного, безусловного и прочного прекращения огня для любых значимых мирных усилий. Также Сибига добавил, что мир должен оказать давление на Россию, чтобы она немедленно прекратила убийства.

Напомним, 25 мая российская террористическая армия массированно атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами разных типов. Под ударом оказалась в том числе Хмельницкая область. Там вследствие российских ударов погибло 4 человека.

Ранее сообщалось, что ночью 25 мая российская террористическая армия убила в Житомирской области троих детей. Жертвами путинских захватчиков стали несовершеннолетние в возрасте 8, 12 и 17 лет. Тела детей пришлось доставать из-под завалов дома.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная армия Россия нанесла массированный удар по Черниговской области. Для осуществления акта терроризма враг применил дроны-камикадзе и ракеты. Вследствие обстрела произошло несколько пожаров.

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