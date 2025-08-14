Путин повезет Трампу на Аляску старые географические карты и лекцию по истории – ЦПД

Российский диктатор Владимир Путин во время своего визита на Аляску подготовил президенту США Дональду Трампу"небольшой подарок". А именно он презентует своему американскому коллеге старые географические карты и традиционную лекцию по истории.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации. Отмечается, что таким образом Путин будет пытаться оправдать военную агрессию против Украины.

"Как стало известно Центру от Сил обороны, российский диктатор Владимир Путин готовит для встречи с президентом США Дональдом Трампом определенные"исторические материалы", – говорится в сообщении.

В частности, речь идет о географических картах, которые, по замыслу Путина, должны доказать Трампу, что Украина якобы"искусственное государство", сформированное за счет территорий других стран. Это якобы должно оправдать военную агрессию Кремля против Украины и претензии РФ на украинские территории.

"Такие псевдоисторические спекуляции – типичный прием российской пропаганды, к которому неоднократно прибегал в публичных выступлениях и сам Путин. Подобный подход недопустим с точки зрения международного права, в котором четко зафиксированы принципы территориальной неприкосновенности, нерушимости границ и незаконности применения силы или угрозы силой", – добавляют в ЦПД.

Там напомнили, что большинство современных стран или их частей в прошлом входили в другие государства. Это касается и нынешней РФ, которая в свое время была частью Золотой Орды, а многие нынешние территории РФ в прошлом принадлежали другим государствам – Германии, Швеции, Финляндии и др.

"Впрочем, никакие исторические факты, а тем более псевдоисторические фантазии, не могут быть основанием для территориальных посягательств и не оправдывают вооруженную агрессию против других стран", – резюмировали в ЦПД.

