Роспропаганда снова попыталась демонизировать Украину, 'достав' старый фейк. Фото

Пропаганда РФ запустила новый фейк о мобилизации в Украине. Рупоры Кремля распространяют в сети старое фото якобы "мобилизационного плаката" с символикой дивизии СС "Галичина" и упоминанием о Степане Бандере.

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На это обратили внимание в Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности Украины. Российские пропагандисты утверждают, что этот якобы "мобилизационный" плакат призывает "скорее отправиться к нацисту Бандере".

На плакате также упоминается битва под Бродами, состоявшаяся в июле 1944 года на Львовщине. В этих боях СС "Галичина" понесла тяжелые потери.

В ЦПД отметили, что активно пропагандисты распространяли фото этого плаката еще в прошлом году.

Никакого отношения к официальным структурам или мобилизационным кампаниям он не имеет, заявили в ведомстве.

"Этот фейк является частью стандартного арсенала дезинформации РФ, направленной на демонизацию Украины через спекуляции на исторической теме и символике", – говорится в сообщении.

Цель таких вбросов, пояснили в ЦПД, – формировать ложное представление об украинском обществе, оправдывая агрессию РФ псевдоисторическими "аргументами".

Дивизия Ваффен-СС "Галичина" – военное формирование в составе Третьего Рейха, состоявшее из жителей Галичины и существовавшее в 1943-1945 годах. При его создании гитлеровцы стремились использовать антисоветские настроения части украинского населения.

Со своей стороны некоторые украинцы видели в этом шанс на вооруженную борьбу с СССР и возможность сохранить национальную идентичность.

В апреле 1945 года дивизия "Галичина" была выведена из состава войск СС, переведена в состав Украинской национальной армии и переименована в Первую Украинскую дивизию Украинской национальной армии.

По данным историка Николая Посивнича, Провод ОУН Степана Бандеры осуждал создание дивизии "Галичина" как вредный политический проект, который не будет служить интересам Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, пропагандисты РФ активно разгоняют тему "народного гнева" против ТЦК. Недавно россияне взялись разгонять видео якобы избиения работника ТЦК в Одессе, переврав не только время, но и место и обстоятельства событий.

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