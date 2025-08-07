'Ленин создал Украину' и другие небылицы: разбираем с авторами книги 'Братские кандалы'

Украины никогда не существовало? Ложная информация распространяется значительно быстрее правды, а ее силу часто недооценивают. Фейки – это не просто вымышленные истории, а тщательно продуманное оружие в войне. И Россия искусно пользуется им уже веками. Ее цель – "отменить" Украину как государство, и мифы делают это значительно мягче и эффективнее, чем грубая сила: они меняют базовые представления о мире, людях и самой реальности.

Видео дня

Авторы подкаста "Без объявления войны" историк Александр Аврамчук и журналист Илья Кабачинский в своей книге "Братские кандалы. Российские мифы об украинской истории", которая вскоре выйдет в #книголав, развенчивают самые распространенные мифы, созданные Россией. Они объясняют, почему эти утверждения не имеют под собой исторических оснований, кому они выгодны и как влияют на наше представление о будущем.

Украина от Ленина, Крым от Хрущева

"Ленин создал Украину", "Хрущев подарил Крым", "Одесса – заслуга Екатерины II", "украинцы и русские – братские народы", "Россия напала из-за расширения НАТО", "Украины не существует" – перечень выдумок, которыми российская пропаганда годами пытается стереть страну с карты, из истории и из сознания граждан. Это не просто одноразовые фейки – это стратегия, которая постоянно адаптируется под ситуацию, переписывается и часто противоречит сама себе.

Миф об "Украине, созданной Лениным" позволяет России не только присвоить лавры за рождение государства, но и поставить под сомнение само его право на существование. Ведь если Украина появилась только в пределах СССР – значит, вне Союза она нелегитимна. Если Ленин "собрал" Украину из "исконно русских земель", то Россия сегодня просто "возвращает свое".

Но этому противоречит миф о "братских народах". Потому что как могут быть "братья" у народа, который считается одним и тем же? От "одного народа" – до "двух братьев" и обратно к "единому" – Россия постоянно меняет риторику, в зависимости от потребности.

"Кто-то спросит – а при чем здесь российская историческая пропаганда? Ответ прост: в общем проекте формирования "советского человека" исторические мифы играли роль ключевого клея для новой идентичности. В позднем совке миф о "Великой Отечественной" стал своеобразным опорным камнем – благодаря ему "вечная дружба" украинской республики с Москвой казалась естественным явлением, а "героический вклад" Советской Украины в "Великую Победу" укладывался в головы школьников не хуже таблицы умножения", – говорит Александр Аврамчук.

Миф о "подаренном Крыме" функционирует по тому же принципу: Россия его "вернула", потому что он "ее". Но в реальности после Второй мировой полуостров оказался в экономической руине – промышленность сократилась на 90%, инфраструктура была в упадке, климат сложный, коммуникации с Россией – слабые. В отличие от Украины, с которой Крым имел давние хозяйственные, торговые, культурные и сухопутные связи. Под предлогом "дружеского жеста" Москва передала Крым, чтобы избавиться от проблемного региона, а также частично переложила на Украину ответственность за депортацию крымских татар в 1944 году. Кстати, подписи Хрущева ни на одном документе о передаче Крыма нет.

Миф о "Слава Украине"

Один из самых токсичных нарративов – связывание украинских лозунгов с "фашизмом". В частности, выражение "Слава Украине!" якобы принадлежит "западникам", которые с ножами в руках якобы нападали на каждого, кто говорил по-русски. Такой образ – выдумка российской пропаганды, которая пытается столкнуть украинцев между собой по принципу "разделяй и властвуй".

На самом деле этот призыв впервые зафиксировал общественный деятель Николай Левитский в Харькове в начале ХХ века. Его корни – в поэзии Тараса Шевченко, в частности в стохотворении-послании "К Основьяненко" из второго издания "Кобзаря" (1840 год). Никакой связи с фашизмом здесь быть не могло – потому что сама идеология фашизма тогда еще не существовала. Подобные патриотические лозунги имеют немало стран: God Bless America, Vive la France – это нормальная практика гражданской идентичности.

Как не вестись на пропаганду: пример и разбор

Более половины украинцев считают, что умеют отличить фейк от правды. Но действительно ли это так? Часто именно украинцы, бессознательно или не до конца осознавая, распространяют мифы, созданные Россией. Здесь важна критичность мышления и знание исторического контекста.

Начинать следует с источников. Если информация происходит с сайта Кремля, например как материал "Об историческом единстве русских и украинцев" (2021), вряд ли ее можно считать объективной. Тем более что эту концепцию еще в 1920-х продвигали российские монархисты и фашисты, а впоследствии ее поддержал украинофоб Александр Солженицын.

Логика и исторический бэкграунд также имеют значение. Зачем Ленину было бы создавать независимую Украину, если его идея – мировая коммунистическая революция и расширение владений? Лучшее опровержение – школьный учебник: Киев был центром торговли, культуры и международной дипломатии еще тогда, когда Москва даже не существовала. Киевская Русь, Галицко-Волынское государство, Гетманщина, УНР, ЗУНР, Холодноярская республика – это исторические примеры украинской государственности задолго до советского проекта. Украина появилась не благодаря Ленину – а вопреки ему.

Еще один аргумент – факты языкового угнетения. Если Украину "придумали" большевики, почему Российская империя запрещала украинский язык еще до рождения Ленина? Валуевский циркуляр 1863 года и Эмский указ 1876-го – прямой ответ. Россия боролась с украинской идентичностью еще до того, как СССР появился на карте.

"Те же ежедневные практики, которые когда-то легализовали советский канон, должны сегодня работать на современную европейскую и демократическую Украину. Нам нужен курс истории, где Сталин – военный преступник, а одновременно критическая память о героизме украинских борцов с нацизмом; улицы, названия которых теперь носят имена не маршалов и сомнительной репутации партизанских командиров, а защитников Мариуполя; праздник вышиванки, к которому приобщаются открытая и критически мыслящая молодежь и поп-звезды. Человеку должно быть так же легко, как прежде, встречать украинские символы каждый день – но уже без советского подтекста", – утверждает Илья Кабачинский.

Манипуляции, эмоции, цель

Фейк об "украинцах, которых не существует" – одна из самых опасных манипуляций. Его задача – подорвать само понятие идентичности: если нет Украины, то и причин бороться тоже нет. Это воздействует на самое уязвимое – страх, сомнение, растерянность.

Многие мифы уже опровергнуты, но еще больше появляется каждый день. И хотя существуют фактчекинговые ресурсы, объем дезинформации значительно превышает их возможности. Именно поэтому критическое мышление – не привилегия, а необходимость. Каждый должен научиться ставить под сомнение все, что потребляет в интернете.

"Наша книга – прежде всего для сознательных граждан Украины, которые хотят без прикрас и "шароварных" штампов понять непростую историю нашей страны. Ответственная общественная дискуссия нейтрализует сопротивление любителей Булгакова и Пушкина, а главное – не будет оставлять пропаганде РФ слабых мест, куда можно бить лозунгом о "националистической" Украине", – Илья Кабачинский.

Книга "Братские кандалы" напоминает: сколько бы мы ни знали правды, один метко сформулированный миф может разрушить представление о реальности. История – не музейный памятник. Она имеет прямое влияние на наше настоящее и будущее. И забывать ее уроки – означает потерять не только прошлое, но и себя.