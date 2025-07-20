Оккупанты запустили новый фейк о 'народном сопротивлении ТЦК' в Одессе, но дали маху

Российские пропагандисты продолжают разгонять тему "народного гнева", направленного на сотрудников ТЦК. Главный месседж – в якобы массовом физическом сопротивлении мобилизации со стороны украинцев.

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На этот раз они взялись распространять ролик с якобы избиением сотрудника ТЦК в Одессе, переврав не только время, но и место, а также обстоятельства зафиксированных в нем событий. Российский фейк разоблачили в АрмияInform.

Видео с кадрами нападения мужчин в гражданской одежде на военнослужащего российские Telegram-каналы массово начали распространять в июле этого года. Они утверждают, что кадры сняты в Одессе. Само видео же сопровождается текстом о "массовом сопротивлении призыву" и "избиении военных в южном регионе". А трое молодых людей, которые толпой напали на одного, по версии роспропаганды – выразители "народного гнева", которые "дают отпор" сотруднику ТЦК.

Однако корреспондентка АрмияInform Ольга Викарчук нашла оригинал видео. Оно действительно было создано не на "Мосфильме", а зафиксировало реальный инцидент. Правда, произошел он не в Одессе и не в июле 2025 года, а в Ивано-Франковске в сентябре 2024-го. И ТЦК там совершенно ни при чем.

Как рассказывали тогда в Нацполиции, 11 сентября 2024 года правоохранители получили от очевидца сообщение о драке между группой мужчин в гражданской одежде и военнослужащим. Именно этот свидетель и снял фрагмент схватки на телефон и передал видео полиции.

Выехавшие на место полицейские опросили свидетелей и установили личность пострадавшего: им оказался 40-летний участник боевых действий. Его доставили в больницу с многочисленными ушибами головы и тела, физические повреждения получил также один из прохожих, который пытался заступиться за военного.

По факту происшествия было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Довольно скоро все трое нападавших были задержаны, ими оказались жители Ивано-Франковска 26, 21 и 17 лет, старший из них ранее был судим. Выяснились также причины нападения: нападавшие распивали алкоголь, когда к ним подошел военнослужащий и попросил одолжить ему деньги. На это молодые люди отреагировали агрессивно и избили мужчину, напав на него толпой и со спины, когда он уже уходил.

В конце года суд признал нападавших виновными, потому что двое из трех фигурантов раскаялись в содеянном и заключили со следствием соглашение о признании виновности – их освободили от отбывания наказания, взамен назначив испытательный срок на 1 год. Материалы по третьему нападавему вынесли в отдельное дело.

И вот видео более полугодовой давности, которое широко разошлось в украинских СМИ, отслеживавших ход расследования и суд над нападающими, россияне взялись разгонять как "свежее", да еще и приплели туда ТЦК и "массовое сопротивление мобилизации".

"Цель очевидна: посеять эмоции. Страх. Гнев. Неуверенность. Враг активно пытается создать иллюзию, будто в Украине взрывается внутренний конфликт, а мобилизация сталкивается с массовым отторжением. То есть "власть против народа". А еще лучше — "армия против народа". Это классический подход — вбросить ложь в эмоциональной обертке, прикрыть все "видео с места события" (даже если это событие из другого города и давно прошло), а потом удивляться, почему украинцы не верят", – объясняет цель вражеской пропаганды автор материала АрмияInform.

Более того: это же видео россияне уже использовали под видом "народного сопротивления" мобилизации в Харькове и Ужгороде – и, не исключено, что дальше его же будут пытаться "скормить" украинцам как свежие кадры из каких-то других уголков нашей страны.

"Главная проблема врага — он до сих пор не понял, что украинцы научились проверять источники. Во времена, когда даже школьники знают, как найти геолокацию по теням и надписям на вывесках, попытки "впарить" старое видео под видом нового — это уже не просто халтура, а откровенное оскорбление аудитории", – иронизирует автор материала.

Напомним, ранее в ЦПД объяснили, что не так с вбросом об "окружении" одной из бригад ВСУ под Купянском. Видео с якобы "рассказом" бойца упомянутой бригады российские пропагандисты создали с помощью искусственного интеллекта, на что указывает сразу ряд признаков.

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