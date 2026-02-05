'Путин потерпел неудачу': Келлог заявил, что Кремль ищет 'лучший возможный выход' из войны

Кремль, по оценке американского генерала в отставке Кита Келлога, находится в поиске "наилучшего возможного выхода" из войны против Украины. Президент РФ Владимир Путин и российское государство в целом потерпели стратегическую неудачу.

Об этом Кит Келлог заявил в разговоре с изданием Kyiv Independent. Он прокомментировал перспективы войны и возможные мирные инициативы.

Россия не смогла реализовать свои военные планы. Представление Путина о "победе" не соответствует реальной ситуации на фронте и международной арене.

Сейчас Москва находится на этапе поиска сценария выхода из войны, даже несмотря на то, что российские войска продолжают удары по украинской энергетической инфраструктуре. Келлог также выразил убеждение, что в долгосрочной перспективе время работает в пользу Украины, а не России.

После завершения работы в администрации Дональда Трампа Келлог присоединился к аналитическому центру America First Policy Institute, что, по его словам, позволило ему более свободно выражать позицию относительно войны. Он отрицает любые конфликты с Белым домом, подчеркнув, что его уход был запланированным.

Бывший спецпредставитель также подтвердил намерения в ближайшее время посетить Украину, чтобы лично оценить ситуацию.

Келлог остается одним из наиболее благосклонных к Киеву американских политиков и не исключает дальнейшего участия в обсуждении возможных путей завершения войны, в частности в рамках будущих мирных инициатив.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что война страны-агрессора России против Украины может закончиться уже летом 2026 года, а именно до 24 августа. Сейчас наше государство переживает критический период. Такое мнение высказал спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

