'Путин отправляет в мясорубку': Мельник в Совбезе ООН жестко ответил на ложь со стороны Небензи

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник отреагировал на ложь российской делегации и напомнил, какие жертвы приносит Кремль ради достижения своих амбиций. По его словам, россиян отправляют в штурмовые операции без должной подготовки.

Также Мельник прокомментировал заявления постпреда РФ при ООН Василия Небензи по поводу смещения международного внимания на Ближний Восток. Об этом сообщает "Укринформ".

Потери российской армии

Украинский дипломат отметил, что россиянам плевать на собственные потери, и вместо решения собственных проблем они распространяют дезинформацию об украинской армии. Мельник подчеркнул, что вместо распространения лжи в ООН Небензя должен задуматься над тревожной реальностью внутри вооруженных сил России.

По словам Мельника, путинская армия ежемесячно теряет не менее 30-35 тысяч солдат, а боевые потери превышают планы по набору военных по контракту. Также дипломат отметил, что Кремль сталкивается с трудностями в наборе добровольцев, несмотря на значительную финансовую мотивацию.

"Новобранцев сразу отправляют в штурмовые операции без должной подготовки. Новобранцы, которых Путин посылает в эту мясорубку на украинской земле, имеют крайне короткую продолжительность жизни, которая измеряется неделями или даже днями", – заявил Мельник.

Ближний восток и война в Украине

Кроме того, украинский дипломат отреагировал на заявления постпреда РФ при ООН по поводу обеспокоенности Украины смещением международного внимания с российско-украинской войны на Ближний Восток. По словам Мельника, эти утверждения демонстрируют "потерю Россией доверия и ее растущую неактуальность в регионе".

"Правда состоит в том, что именно Украина протягивает руку помощи своим партнерам в регионе Персидского залива, помогая им защищать энергетическую инфраструктуру от преступных ударов иранских беспилотников и ракет, поддерживаемых Россией", – отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров не ослаблять санкционное давление на страну-агрессора Россию. По его словам, такие шаги только подпитывают возможности агрессора продолжать войну.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на пятом году войны против Украины страна-агрессор Россия сталкивается с серьезными экономическими проблемами. В некоторой степени Кремль рассчитывает на "спасательный круг" в виде повышения мировых цен на нефть. Однако даже в этих условиях российская экономика не смогла восстановиться.

