На пятом году войны против Украины страна-агрессор Россия сталкивается с серьезными экономическими проблемами. В некоторой степени Кремль рассчитывает на "спасательный круг" в виде повышения мировых цен на нефть.

Однако даже в этих условиях российская экономика не смогла восстановиться. Об этом пишет Институт изучения войны.

Экономические проблемы РФ

Аналитики заявили, что по данным главы Службы военной разведки и безопасности Швеции генерал-лейтенанта Томаса Нильссона, российская экономика не смогла восстановиться, несмотря на рост цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке. Оценки шведской разведки согласуются с оценками ISW о значительных проблемах, с которыми сталкивается российская экономика, и усилиях Кремля по сокрытию этих проблем, чтобы ложно представить Россию как страну, способную бесконечно поддерживать свои военные действия.

Нильссон заявил, что России необходимо, чтобы цены на нефть марки Urals оставались выше 100 долларов за баррель как минимум в течение года, чтобы закрыть дефицит бюджета. Для смягчения других экономических проблем России цены должны оставаться на таком высоком уровне значительно дольше.

Также глава Службы военной разведки Швеции заявил, что России, вероятно, будет еще сложнее финансировать войну против Украины, если цены на нефть стабилизируются и на Ближнем Востоке наступит мир. Нильссон подчеркнул, что неустойчивая модель роста, которая не может компенсировать материальные потери России на поле боя, способствует экономическим проблемам.

Россия несет убытки

По словам Нильссона, оборонно-промышленный сектор РФ, за исключением индустрии беспилотников, является убыточным, страдает от коррупции и зависит от кредитов государственных банков. Анализ экономических проблем России, проведенный шведской военной разведкой, согласуется с текущей оценкой ISW о том, что приоритетное развитие оборонной промышленности наносит ущерб гражданскому сектору экономики и что высокие потери на поле боя негативно сказываются на российской экономике.

Кремль систематически манипулирует данными, чтобы убедить Запад в том, что российская экономика эффективно выдерживает давление санкций и чрезмерных военных расходов. Однако Нильссон заявил, что инфляция в России, вероятно, ближе к 15 процентам, даже несмотря на то, что Кремль утверждает, что она составляет 5,86 процента.

Также Россия занизила свой бюджетный дефицит на 30 миллиардов долларов. ISW давно считает, что истинный уровень инфляции в России выше, чем публично заявляет Кремль, и что Москва распространяет нарративы, преувеличивающие силу России, чтобы поддержать свои требования за столом переговоров.

