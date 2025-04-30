Путин не собирался завершать войну, но ему придется пойти на уступки, – Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "очень умный и хитрый человек". Однако главарю Кремля "придется пойти на уступки" и, таким образом, войну в Украине "удастся завершить".

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Так американский президент в Белом доме ответил на вопросы журналистов после заседания правительства США. Причем Трамп заметил, что "уважает Украину".

"Путин очень умный, очень хитрый человек. Я имел дело с очень плохими людьми, но скажу, что он не собирался урегулировать эту войну . Он хотел всю территорию. Мы с ним говорили, когда меня избрали президентом, и я думаю, что мы заключим соглашение ", – рассказал президент США и добавил, что не гарантирует этого, потому что "соглашение есть соглашение и все может быть".

Кроме того, Трамп отметил, что "уважает Украину".

"Я уважаю Украину, украинцы – отличные бойцы, однако без нашей техники эта война, как многие говорят, быстро бы завершилась", – сказал американский президент и напомнил, что это "Обама предоставил украинцам одеяла", а он во время своей первой каденции предоставил "Джавелины".

В то же время, президент США отметил, что России в любом случае придется идти на уступки для мирного урегулирования войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский во время короткой встречи в Ватикане сумел частично изменить отношение Дональда Трампа к кремлевскому диктатору. Однако США все еще думают о признании аннексии Крыма.

В свою очередь Путин настаивает на том, что в рамках любого соглашения о прекращении войны Россия должна взять под контроль четыре региона Украины, которые она не оккупировала полностью. Это усложняет попытки США, в частности, команды Трампа, урегулировать конфликт.

Напомним, 26 апреля Зеленский и Трамп провели 15-минутный разговор в Ватикане тет-а-тет. К нему планировал присоединиться президент Франции Эммануэль Макрон, однако Трамп попросил оставить его с Зеленским вдвоем.

По итогам разговора обе стороны описали дискуссию как продуктивную, а президент назвал ее потенциально "исторической" По его словам, он успел обсудить с Трампом многие вопросы, в том числе защиту жизни людей в Украине и полное прекращение огня.

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