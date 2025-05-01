Очередной провал роспропаганды: видео Трампа с комплиментами Путину оказалось старым

Российские пропагандисты опозорились новым фейком, касающимся завершения войны в Украине и мирных переговоров. Рупоры Кремля в угоду диктатору Владимиру Путину выдали за новое старое видео, где президент США Дональд Трамп хвалит его.

Видео дня

Это видео было опубликовано еще 26 февраля 2025 года. На нем Трамп назвал Путина "очень умным и очень хитрым".

"Путин – очень умный парень, очень хитрый. Нужно понимать, у него не было намерений прекращать эту войну. Я думаю, он хотел всю (Украину. – Ред.). Когда меня выбрали, мы поговорили, и, я думаю, у нас будет сделка", – сказал тогда он.

Трамп при этом добавил, что "не может гарантировать это", поскольку "много безумных вещей происходит во время сделок".

Американский лидер тогда также заявил, что если бы не его избрание, Путин якобы продолжил бы продвигаться в Украине.

30 апреля российские пропагандисты вновь разогнали это видео по своим ресурсам, очевидно, желая в очередной раз показать позитивное отношение президента США к их лидеру.

"Я так понимаю, после Рима комплименты Трампа Путину закончились, поэтому что сделали кремлевские – достали старое видео от 26 февраля, где Трамп называет Путина очень умным и очень хитрым, и погнали по своим ресурсам. Какие же они ущербные. Не поцеловал *опу президента – день прошел зря", – пишут в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным британского издания The Telegraph, Путин ударами по Украине и затягиванием мирных переговоров "подтолкнул" Трампа к Украине. По мнению военного аналитика Ричарда Кемпа, его встреча с президентом Владимиром Зеленским в Ватикане может означать, что перемирие близко как никогда, хотя уже поздно менять "правила игры".

А в The Wall Street Journal писали, что Трамп тайно раздражен тем, что Путин не проявил гибкости в переговорах. Американский лидер наконец-то увидел главное препятствие для мира, но на самом деле у него не так много рычагов давления на Кремль.

В соцсети Трамп на днях написал, что у Путина не было никаких причин для обстрелов Украины, и предположил, что диктатор не хочет остановить войну и просто "играет" с Вашингтоном. Американский лидер пригрозил бороться с РФ "по-другому", в частности введением дополнительных санкций.

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