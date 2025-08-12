"Путин не продемонстрировал желание идти на компромисс": в ISW оценили, возможен ли "прорыв" на саммите в Аляске

Вопреки заявлениям Кремля о якобы готовности урегулировать российско-украинскую войну дипломатическим путем, россияне до сих пор не изъявили никакого желания идти на компромисс. Российский диктатор Владимир Путин настроен на достижение максималистских целей.

При этом будущий саммит на Аляске вряд ли изменит ситуацию. Об этом в комментарии "Укринформ" заявил руководитель группы по вопросам России и геопространственной разведки Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос.

Путину не нужен мир в Украине

Главарь Кремля фактически продемонстрировали, что идти на компромиссы для установления мира в Украине россияне не намерены. В ISW уверены, что саммит на Аляске при участии президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина вряд ли изменит позицию РФ и приведет к какому-либо дипломатическому прорыву.

По оценкам представителей Института изучения войны, Кремль пытается использовать встречу с американским президентом лишь для раскола между США и Европой.

"Путин не продемонстрировал желание идти на компромисс по поводу своих военных целей. Я не думаю, что это изменится на саммите в пятницу", – заявил представитель ISW.

США имеют рычаги давления

Аналитик ISW считает, что Соединенные Штаты обладают огромной силой и рычагами влияния. Следовательно, американцы могут добиться прогресса, если применят имеющиеся в своем арсенале инструменты в полной мере.

В то же время Баррос констатировал, что до сих пор правительство США отказывалось использовать все свои возможности, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на 15 августа. Она состоится на Аляске. Ожидаемая встреча состоится на фоне давления Трампа на Путина с целью заключения соглашения о прекращении огня с Украиной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ответы на все территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины. Поэтому никто не намерен отдавать российским оккупантам украинские земли. Глава государства подчеркнул, что украинский народ заслуживает мира, но все партнеры должны понимать мир должен быть достойный и справедливый.

Напомним, по словам вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса, и Киеву, и Москве придется пойти на уступки. Как выразился Вэнс, позицией Трампа "будут недовольны все".

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры Евросоюза призвали Дональда Трампа защищать интересы Украины и Европы. В совместном заявлении, обнародованном ночью 10 августа, они отметили, что менять границы силой в современном мире – недопустимо.

