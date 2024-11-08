Путин не чувствует угрозы своей власти: эксперт объяснил, готова ли Россия к переговорам и согласится ли Запад на компромиссы Кремля

Заявление российского диктатора, военного преступника Владимира Путина о том, что якобы "Россия готова к мирным переговорам", не ново. Он постоянно говорит о своих "мирных намерениях". Нет ничего нового и в его "новых условиях" для начала переговоров, как нет и самого призыва к переговорам.

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Об этом OBOZ.UA рассказал эксперт Ярослав Чорногуз. Он добавил, что кроме "мирных намерений" глава Кремля всегда говорит о необходимости смены мирового строя.

"Это его постоянная риторика. Он не снова об этом говорит, а он постоянно об этом говорит. На самом деле там нет конкретного призыва садиться за стол переговоров, он просто озвучивает, что он якобы всегда готов к мирным переговорам и за то, чтобы был мир", – отметил эксперт.

Напомним, что Путин в Валдайском клубе заявил: Россия готова к мирным переговорам по Украине, но не на базе "прихотей Киева", а на базе "достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле" и "реалий сегодняшнего дня". То есть главарь Кремля в очередной раз предложил украинцам согласиться на капитуляцию.

"Это продолжение его словесных форм, и поскольку он не чувствует никакой угрозы своей власти, он продолжает эту линию озвучивать", – объяснил Чорногуз.

Следует отметить, что никаких "договоренностей в Стамбуле", на которые ссылается русский вожак, вообще не существует.

"Никаких стамбульских договоренностей не было. Были условия, которые, в сущности, ультимативные, которые выдвинул Путин Украине, рассчитывая, что он скорым наступлением своих войск возьмет Украину под контроль и просто украинцам не останется никакого выбора, как согласиться с этими требованиями. Было несколько туров переговоров, сначала в Белоруссии, потом в Стамбуле последний. Когда стало ясно, что Украине требования абсолютно не подходят, эти переговоры просто перестали проводиться дальше", – напомнил эксперт.

Более того, Валдайский клуб является просто "форматом дискуссионного клуба", а не каким-то официальным учреждением. Кто бы там ни собирался и что бы там ни говорилось, это неофициальный уровень, добавил господин Чорногуз.

"Это площадка, по сути, информационная, которую Путин использует. Но ведь это не выступление Путина на Мюнхенской конференции безопасности в 2007 году – это совсем другой формат", – сказал эксперт и объяснил: поскольку военный преступник "Путин очень ограничен в своих международных контактах", он пытается использовать даже такую неофициальную площадку.

И хотя свою функцию эта площадка выполнит, а политики из всех стран мира послушают речь Путина, это ни к чему не приведет.

"Не думаю, что именно это выступление Путина способно как-то повлиять на принятие реальных политических решений. На реальные политические решения влияют не декларации, а конкретные действия. И если Путин будет продолжать вести военные действия против Украины, если он будет привлекать к этому КНДР, будет покупать боеприпасы в Иране и т.д., то маловероятно, что политики на Западе будут ориентироваться на его слова, а не на действия", – считает эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, так называемый "министр иностранных дел" РФ Сергей Лавров заявил, что российско-украинскую войну невозможно завершить "вничью". По его словам, такая формулировка не предполагает справедливого учета интересов сторон.

По словам американских аналитиков, ничто не указывает на то, что российский диктатор Путин готов сесть за стол переговоров. И на это не повлияет смена президента США.

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