"Путин наслаждается бомбардировкой": республиканец Джо Уилсон жестко высказался о преступлениях Кремля и поставках оружия в Украину

Американский политик из Республиканской партии Джо Уилсон резко отреагировал на массированный российский обстрел Украины 4 июля. Он подчеркнул, что РФ сознательно устроило очередной террор после разговора ее диктатора с президентом США и именно в День независимости его страны.

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Конгрессмен осудил военные преступления Кремля и одновременно призвал команду лидера Дональда Трампа пересмотреть решение о поставках оружия Киеву. Об этом республиканец, представляющий нижнюю палату Конгресса США в Комиссии по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе, написал в соцсети X.

"Пока американцы начинают наслаждаться звуками фейерверков в честь Независимости нашей страны, военный преступник Путин, который проигрывает свою жалкую войну, прибегает к тактике выжженной земли в украинских городах, которые существовали еще до появления Москвы", – высказался Уилсон.

Он сделал отсылку к заявлению, озвученному накануне, когда осудил Пентагон за остановку поставок оружия Украине, назвав это подрывом политики президента "мир через силу".

Ныне же политик выразил надежду, что, благодаря быстрой оценке запасов, Министерство обороны США "продвинет цели президента Трампа", заявленные в Гааге, по направлению дополнительных средств противовоздушной обороны и утвержденного оружия. По его словам, это нужно для того, чтобы помочь "остановить эту абсолютную распущенность", как это уже сделали и в целом должны продолжать делать союзники – быстрыми темпами.

"Вооруженный дешевым иранским и северокорейским оружием, Путин с удовольствием сжигает спящие семьи и будет продолжать свои империалистические извращения, пока его не остановят", – жестко добавил конгрессмен Джо Уилсон.

Напомним, что вечером 3 июля состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Последний заявил, якобы не отказывается от переговоров с Украиной, однако "будет добиваться всех целей "СВО". Американский лидер признался, что этим разговором "не добился никакого прогресса", а потому "не рад этому".

В тот же вечер Россия начала массированную атаку на Украину, во время которой применила рекордное количество дронов (539) и 11 ракет, в том числе баллистические и "Кинжал" – основным направлением удара был Киев, где пострадали несколько десятков жителей. Силы обороны обезвредили две крылатых ракеты и 476 БПЛА. Из-за вражеской атаки зафиксированы попадания и падения сбитых целей на четырех десятках локаций.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп утверждал, якобы Вашингтон продолжает предоставлять оружие Украине, но не уточнил, какое именно. При этом он подчеркнул, что у Штатов "должно быть достаточно оружия для себя".

Впоследствии в американском Госдепе заявили, что США "не прекращали полностью, а приостановили" поставки оружия Киеву, в частности ракет для противовоздушной обороны. Там высказались, мол, это лишь "одно событие" и многое зависит от дипломатии.

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