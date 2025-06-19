'Надо заканчивать конфликт как можно скорее': Путин сказал, когда возможно продолжение переговоров РФ с Украиной

В ночь против четверга, 19 июня, российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ готова продолжать диалог с Украиной. По его словам, новый раунд переговоров возможен после 22 июня.

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Слова Путина цитировали российские СМИ. Он утверждал, что Россия якобы хочет завершить конфликт "как можно быстрее, лучше – мирным путем".

Не обошлось и без угроз – Путин заявил, что если Украина не договорится сейчас с РФ в Стамбуле, ситуация для нее изменится в худшую сторону. "Не надо тянуть", – сказал он.

Глава РФ также заявил, что он готов встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако в таком случае "вопрос в том, кто будет подписывать документы". Путин добавил, что его встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы "поставить точку".

После этого он снова вернулся к предыдущему тезису, отметив, что "подпись должна стоять легитимных властей".

Путин также высказался о переговорах между делегациями двух стран, которые прошли в Стамбуле. Их позитивным исходом стали обмены пленными и телами погибших между Украиной и РФ.

"Мы отдали больше 6 тысяч тел военнослужащих, взамен получили 57, готовы отдать еще более 3 тысяч тел солдат ВСУ отдать", – сказал диктатор.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев заинтересован в содержательных переговорах с Москвой для достижения мира. Однако последняя встреча в Стамбуле свелась к обсуждению обмена пленными и телами погибших. Именно поэтому Украина хочет переговоров на уровне лидеров двух государств и готова к ним.

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