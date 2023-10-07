"російська економіка сильна як ніколи, Український контрнаступ буксує і Росія може воювати нескінченно - але зараз ми як ядерною бомбою"

Щось тут не так…

Особливо, якщо ми пам’ятаємо вислів "ніколи не вір нічому про Росію поки Путін це не спростує".

Путін знов явив 3 години божевілля на Валдаї. Але там він надсилав меседжі. Він хотів сказати всім, що може воювати нескінченно. А також він хотів знов всіх налякати ядерною бомбою, підвищуючи градус ядерної ескалації. І відразу в Держдумі знайшлися активісти, які готують вихід Росії із угоди про заборону ядерних випробувань. Ескалюють і ескалюють.

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Маленька собака лає, коли боїться. Ядерна ескалація від Путіна це не про впевненість. Це про слабкість.

Якщо ти можеш воювати вічно, то навіщо тобі ескалювати і лякати весь світ ядерною бомбою?

Якщо український контрнаступ невдався, то навіщо лякати світ ядерною бомбою?

Якщо російська економіка така потужна, то якого біса рубль падає на тлі дорогої нафти, а ти лякаєш весь світ ядерною бомбою?

Ніхто не знає, що всередині російської економіки окрім кількох людей, які нам нічого не скажуть. Але вони кажуть Путіну. І те, що він чує, змушує його підвищувати градус ядерної ескалації. І те, що він чує, яскраво іллюструє падіння рубля.

Сам курс рубля не є проблемою великого масштабу. Що 90, що 100 так й навіть 120. Це не проблема, це іллюстрація проблеми. Можно заховати одну половину статистики, можна показувати красиву другу половину "потьомкінської статистики", але падіння рубля яскраво іллюструє, що щось не працює. Тому що Путіну важливо було втримати рубль нижче 100. Але вони не змогли. І те, що вони цього не змогли зробити каже нам набагато більше, ніж вся статистика, яку Росія подає світу.

Рубль падає на тлі дорогої нафти. І це важливо. І це каже нам, що Путін не може воювати нескінченно. І він це знає.

Можна говорити, що санкції не працюють і розписувати 100 млрд доларів на військовий бюджет наступного року. Правда, потім треба згадати, що тільки в рупіях застрягло 39 млрд доларів доходів. Це майже половина російського військового бюджету. Половина. А так да, санкції не працюють. Можна витрати купу російських рублів і в результаті виробити не 1 млн, а цілих 2 млн артилерійських снарядів, явивши світу диво переведення економіки на військові рейки. Щоправда, в 2022 році російська армія використала 11 млн снарядів. Ох ця математика, сцука.

І скільки не виділяй грошей, але не станеться дива і ти не зможеш компенсувати прірву у технологічному відставанні від західної зброї. А так да, Росія по словам Путіна може воювати нескінченно…

Чомусь коли Путін каже "яке прикре самогубство", розповідаючи, що Прігожин у власному літаку нанюхався кокаїну і забросав сам себе гранатами, ніхто цьому не вірить. А коли каже, що може воювати нескінченно, в тій самій промові, йому починають вірити. Диво та й годі….