Путин может использовать перспективу переговоров по контролю над вооружениями, чтобы добиться уступок от Трампа на Аляске – ISW

Российский диктатор Владимир Путин может попытаться использовать перспективу переговоров с США по контролю над вооружениями, чтобы добиться от них уступок по вопросу войны против Украины. Вероятно, такую тактику он будет продвигать на встрече с американским лидером Дональдом Трампом 15 августа на Аляске.

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По мнению аналитиков, на самом же деле вряд ли какие-то соглашения заставят страну-агрессора прекратить развертывание и использование ракет меньшей и средней дальности.

Что задумали в Кремле

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 10 августа заявил, что они продолжают исследования и разработки ракет меньшей и средней дальности, пока действует соответствующий договор (ДРСМД). Также он похвастался, что у России есть "довольно солидный арсенал" таких ракет.

На следующий день Рыбаков заявил, якобы "надежные" источники России подтвердили, что недавний выход из ДРСМД принес "желаемый результат" и оказал "отрезвляющее воздействие" на Соединенные Штаты.

"Кремль манит перспективой двусторонних переговоров по контролю над вооружениями, чтобы добиться от США превентивных уступок по вопросу войны в Украине. Путин вновь может предложить Трампу обсудить договоры о контроле над вооружениями в ходе двустороннего саммита на Аляске 15 августа", – предполагают в ISW.

Аналитики напомнили, что состоявшийся в июне 2021 года саммит между Путиным и предыдущим президентом США Джо Байденом в Женеве был в основном сосредоточен на контроле над вооружениями и в значительной степени игнорировал Украину, несмотря на наращивание российских сил на границе в то время.

"Россия давно нарушала Договор о РСМД и публично демонстрировала использование и производство ракет меньшей и средней дальности, запрещенных договором, включая баллистическую ракету "Орешник" и, возможно, "Искандер". Продление этого договора или заключение аналогичного, скорее всего, не приведет к каким-либо существенным изменениям в развертывании и использовании РФ ракет меньшей и средней дальности", – считают в ISW.

Что предшествовало

В июле 2025 года президент США Дональд Трамп проявил заинтересованность в трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Также он бы хотел заключить новый договор об ограничении ядерных вооружений СНВ-3 между Вашингтоном и Москвой.

Через несколько дней СМИ сообщали, якобы США разместили ядерное оружие на территории Британии впервые с 2008 года, таким образом отправив сигнал Путину "о своей приверженности европейской безопасности".

Вслед за этим, в начале августа, российское МИД заявило, что, несмотря на международные договоры, РФ больше не планирует соблюдать мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности. Там утверждали, мол, решение было принято из-за "недавних шагов коллективного Запада".

По данным ГУР МО Украины, по состоянию на середину июля 2025 года в арсенале России было около 300 баллистических ракет. Из них более 250 – это ракеты "Искандер-М", примерно 50 – их северокорейские аналоги KN-23.

Как сообщал OBOZ.UA, параллельно Россия расширяет военно-техническое сотрудничество с Индией. В сентябре в Санкт-Петербурге планируют провести секретное заседание двусторонней межправительственной комиссии по оборонному сотрудничеству, военной подготовке и проведению совместных военных учений.

