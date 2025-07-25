'Это точно произойдет': Трамп сделал новое заявление о встрече с Зеленским и Путиным и упомянул о ядерном оружии

Президент США Дональд Трамп заинтересован в трехсторонней встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Также он хотел бы заключить новый договор об ограничении ядерных вооружений СНВ-3 между Вашингтоном и Москвой.

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Об этом американский лидер заявил в комментарии СМИ 25 июля перед отлетом в Шотландию. Трамп уверен, что трехсторонние переговоры на высшем уровне "точно состоятся".

"Такая встреча должна была произойти еще три месяца назад", – отметил республиканец.

Также он анонсировал, что Штаты подготовят обновленный договор СНВ-3 (действующий истекает в начале 2026 года). Речь идет о договоренности между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, в частности арсеналов развернутого ядерного оружия.

Трамп ответил утвердительно, когда журналисты спросили, хочет ли он дальнейших ограничений по ЯО.

"Я бы хотел этого. Но это (окончание сроков договора. – Ред.) проблема для всего мира. Знаете, мы имеем ограничения, и в них, как вы знаете, есть ограничения на ядерное оружие. Мы не хотим, чтобы это соглашение истекало. Мы начинаем работать над этим", – сказал он и снова повторил о "большой проблемой для всего мира".

Как писал OBOZ.UA, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена объединить лидеров США, Украины и РФ для прекращения войны. Он допустил, что до конца недели проведет переговоры с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным о возможности встречи в Стамбуле.

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