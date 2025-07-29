США, вероятно, вернули ядерное оружие на территорию Британии впервые с 2008 года: что это значит

Соединенные Штаты Америки разместили ядерное оружие на территории Великобритании впервые с 2008 года. Таким образом американцы подали сигнал российскому диктатору Владимиру Путину о своей приверженности европейской безопасности.

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Военно-воздушные силы США перевезли самолет C-17 со склада ядерного оружия на авиабазу в британском городе Лейкенхит. Об этом сообщает Bloomberg.

Сигнал от США для главаря Кремля

Американский самолет C-17 прибыл на британскую авиабазу с включенным транспондером, что сделало его идентификацию и местоположение общедоступными. Таким образом США подали сигнал России о том, что не намерены ослаблять свое присутствие в Европе.

По данным военных аналитиков, 16 июля американский военный самолет вылетел со склада ядерного оружия США на авиабазе Киртланд в Альбукерке, штат Нью-Мексико, на авиабазу в британском городе Лейкенхит.

Старший научный сотрудник Тихоокеанского форума Уильям Альберк сообщил, что полет C-17 осуществлялся Главными ядерными транспортными силами ВВС США, которые занимаются перевозкой ядерного оружия, и не пролетал над территорией какой-либо другой страны. При этом бюджетные документы Министерства обороны США показывают, что в Лейкенхите уже несколько лет ведутся работы стоимостью в миллионы долларов по "гарантийным" объектам (термин, который Пентагон использует для описания безопасности ядерного оружия).

США привезли термоядерные бомбы B61

Вероятнее всего, американские военные доставили в Британию термоядерные бомбы B61-12, увеличив количество тактического ядерного оружия США в Европе впервые со времен холодной войны. Директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен уверен, что грузом в самолете было именно ядерное оружие.

При этом эксперты обратили внимание, что решение оставить бортовые транспондеры включёнными свидетельствует о желании США показать России, что они не сокращают свой ядерный потенциал в Европе.

По словам старшего научного сотрудника Королевского объединённого института оборонных исследований Сидхарта Каушала, этот шаг также свидетельствует о том, что США выделяют Европе более гибкие ядерные возможности, создавая более широкий спектр возможностей для своих сил.

"Такие возможности, как B61, могут способствовать ограничению влияния значительного преимущества России в нестратегическом ядерном оружии на уровне театра военных действий", – сказал Каушал.

Роль США в защите Европы

Авиабаза Королевских ВВС Лейкенхит является одной из важнейших военных баз в Великобритании, а также ключевым объектом для ВВС США в Европе. Формально это станция Королевских ВВС, но фактически она полностью эксплуатируется ВВС США в рамках соглашения о размещении сил.

База является домом для 48-го истребительного крыла, известного также как "Крыло Свободы" (Liberty Wing). Это крупнейшая истребительная операция США в Европе. На базе размещены истребители F-15E Strike Eagle и, что особенно важно, новейшие истребители F-35A Lightning II. В последние годы на базе проводились значительные работы по модернизации инфраструктуры для размещения F-35A.

Размещение термоядерных бомб B61-12, совместимых с F-35A, потенциально дает Великобритании вторую ядерную возможность сдерживания, помимо подводных лодок класса Vanguard, и усиливает ядерную позицию НАТО в Европе.

Модернизированные ядерные бомбы

Модернизация термоядерных бомб B61-12 в декабре 2024 года ознаменовала завершение программы США, которая значительно повысила точность, безопасность и надежность этого ядерного оружия. Также была улучшена интеграция ядерного оружия с новейшими платформами, такими как F-35A.

Ключевое отличие B61-12 от предыдущих версий – добавление управляемого хвостового оперения. Это превращает ее в первую управляемую гравитационную бомбу такого типа, что обеспечивает повышенную точность при меньшей мощности заряда.

При этом версия B61-12 сохранила возможность выбора мощности с четырьмя предустановленными значениями: 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн. Это позволяет адаптировать ее применение к конкретным требованиям миссии.

Таким образом термоядерная бомба B61-12 совместима с истребителями пятого поколения F-35A Lightning II, что является важным аспектом ее развертывания в Европе.

Что предшествовало

Накануне президент США Дональд Трамп выдвинул российскому диктатору Путину очередной ультиматум. Глава Белого дома 28 июля заявил, что сократит 50-дневный срок, который дал Путину на прекращение огня в Украине. Он добавил, что очень разочарован главарем Кремля.

В России ответили в привычной для себя манере. Украинофоб Дмитрий Медведев пригрозил Соединенным Штатам войной. По мнению марионетки Кремля, "Трамп играет в игру ультиматумов с РФ, но должен помнить, что Россия – это не Израиль и даже не Иран".

Напомним, Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новый договор об ограничении ядерных вооружений СНВ-3 между Вашингтоном и Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль возобновляет несколько давних информационных нарративов, включая ядерные угрозы, в попытке отдалить США от Украины и альянса НАТО. Он хочет разжечь недовольство между Штатами и их европейскими союзниками с целью ослабить обороноспособность Киева.

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