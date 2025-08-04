Страна-террорист продолжает игнорировать международные договоры. На этот раз в МИД РФ заявили, что больше не планируют придерживаться моратория на развертывание ракет средней и малой дальности.

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В дипломатическом учреждении отметили, что такое решение было принято из-за якобы недавних "шагов коллективного Запада". Именно они ведут к наращиванию в прилегающих к РФ регионах"дестабилизирующих ракетных потенциалов".

"Решение о конкретных параметрах мер реагирования будет принимать руководство Российской Федерации на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что они"несут серьезный негативный заряд" и "значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности".

В российском МИД также подчеркнули, что в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе разворачивается все больше наземных ракет средней и меньшей дальности наземного базирования американского производства. Этот шаг несет риски не только для региональной стабильности, но и для глобальной безопасности, поскольку обостряет напряженность между ядерными державами и провоцирует дальнейшую эскалацию.

"МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений", – резюмировали свое решение в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки вероятно разместили ядерное оружие на территории Великобритании впервые с 2008 года. Таким образом американцы подали сигнал российскому диктатору Владимиру Путину о своей приверженности к европейской безопасности.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новый договор об ограничении ядерных вооружений СНВ-3 между Вашингтоном и Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль возобновляет несколько давних информационных нарративов, включая ядерные угрозы, в попытке отдалить США от Украины и НАТО. Он хочет разжечь недовольство между Штатами и их европейскими союзниками с целью ослабить обороноспособность Киева.

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