Путин изменил планы по Украине: в Bloomberg объяснили, что задумал Кремль

В рамках возможных мирных договоренностей страна-агрессора Россия больше не намерена возвращать Украине захваченные территории на севере и северо-востоке страны. По данным источников, близких к Кремлю, Москва решила оставить за собой оккупированные районы Сумской и Харьковской областей, превратив их в так называемые "буферные зоны".

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Диктатор Владимир Путин решил ужесточить территориальные требования якобы из-за срыва договоренностей "в духе Анкориджа". Об этом сообщает Bloomberg.

Крах "духа Анкориджа" и срыв договоренностей

По информации осведомленных источников, главарь Кремля отказался от территориальных уступок из-за растущей напряженности с США. В Кремле считают, что так называемый "дух Анкориджа", обсужденный на саммите с Дональдом Трампом в августе 2025 года, окончательно разрушен из-за жесткой риторики Вашингтона.

Ранее предполагалось, что план предусматривал передачу под контроль РФ всей Донецкой области в обмен на вывод российских войск из северных районов Сумщины и Харьковщины. Однако в США подчеркивают, что никакого официального соглашения достигнуто не было.

Также источники утверждают, что позиция Москвы ужесточилась из-за усиления ударов Украины по объектам вглубь российской территории, включая НПЗ, что привело к дефициту топлива в РФ. Дополнительным фактором стало одобрение Трампом нового законопроекта о жестких санкциях, инициатором которого выступал покойный сенатор Линдси Грэм, предусматривающего пошлины до 100% для покупателей российской нефти и газа.

Реальность против планов Кремля

Главной приоритетной целью Кремля остается установление полного контроля над Донецкой областью, включая территории, которые не удалось захватить с 2014 года. Украина категорически отвергает такие требования, предлагая заморозку войны по существующей линии фронта.

Источники сообщают о нескольких сценариях внутри российского руководства. Россия якобы готова вернуться к диалогу только после полного захвата Донецкой области. При этом министерство обороны заверило Путина, что сможет выйти на границы региона до конца 2026 года.

Однако источники, близкие к минобороны РФ, называют эти сроки нереалистичными и считают, что бои за Донецкую область затянутся минимум до 2027 года.

В настоящее время ключевые бои разворачиваются за стратегический логистический узел – Константиновку. Его падение может открыть российским войскам путь к главным оборонительным форпостам Украины – Краматорску и Славянску.

Напомним, министер иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что любые мирные инициативы без участия Украины нежизнеспособны, а концепция "духа Анкориджа" утратила актуальность. Реальный путь к завершению войны возможен только через переговоры с участием Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за проведение между Украиной и Россией переговоров об окончании полномасштабной войны. Глава немецкого правительства подчеркнул, что диалог между враждующими странами должен проходить при поддержке Европы и Соединенных Штатов.

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