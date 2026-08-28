Путин и Трамп попали в «стратегическую ловушку»: в CNN указали на нюанс с визитом главы ЦРУ в Москву

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп оказались в схожей "стратегической ловушке" из-за затянувшихся вооруженных конфликтов в Иране и Украине, которые они не в состоянии быстро завершить или выиграть на своих условиях. Неожиданный визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву лишь подчеркнул сложное положение двух лидеров, ни один из которых не может отступить без сокрушительной потери международного авторитета.

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Об этом сообщает CNN. Вашингтон и Москва столкнулись с нестандартной асимметричной тактикой противников и массированным применением дешёвых беспилотников, что существенно нивелировало их преимущество в традиционных вооружениях.

В чём сходство между войнами Путина и Трампа

Как отмечает CNN, оба лидера, вероятно, недооценили стойкость и возможности своих противников, чьи вооруженные силы значительно уступали американским и российским по традиционной военной мощи и ресурсам. В результате тактическое преимущество США и России оказалось недостаточным для быстрого достижения заявленных целей.

В то же время положение Путина и Трампа имеет существенные различия. Российский президент значительно меньше зависит от внутриполитических ограничений, тогда как для американского лидера масштабные потери и затяжная война могут создавать гораздо более серьезные политические риски.

При этом война в Украине имеет для Путина гораздо более высокую ставку, поскольку российский диктатор уже вложил в неё огромные человеческие и материальные ресурсы – по данным CSIS, потери РФ уже превысили 1,4 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

Трамп, в свою очередь, избегал отправки крупных сухопутных сил в Иран, что стало одним из ключевых отличий между двумя конфликтами. Отличаются и методы: если РФ целенаправленно уничтожает украинские города, то США стараются избегать ударов по гражданскому населению, хотя Белый дом и отказался обнародовать отчет об ударе по иранской школе в феврале, где из-за устаревших разведданных погибли почти 200 человек.

Зачем глава ЦРУ прилетел в Москву

Неожиданный визит Ретклиффа состоялся на фоне опасений в Вашингтоне относительно дальнейших действий Кремля. По данным CNN, глава ЦРУ во время встреч с представителями российской разведки предупредил Москву о недопустимости открытых или скрытых атак на территорию НАТО.

Кроме того, Ретклифф призвал Россию прекратить экономическую и военную поддержку Ирана. Москва заинтересована в противостоянии с США на Ближнем Востоке — по данным разведки, РФ уже передавала Тегерану спутниковые снимки для отслеживания американских кораблей и самолетов, поэтому Вашингтону будет сложно убедить Кремль помочь завершить конфликт.

Визит также состоялся в момент, когда в США обеспокоены тем, что Россия может воспринимать Америку как ослабленную из-за войны в Иране. Американская разведка свидетельствует о том, что в Кремле оценивают Соединенные Штаты именно таким образом.

Мирные обещания Трампа и риски истощения США

Трамп неоднократно заявлял о возможности быстро завершить войну в Украине, однако его мирные усилия пока не дали ожидаемого результата. В то же время президент США продолжает настаивать, что Путин стремится к миру, хотя действия России постоянно противоречат этим заявлениям.

Отдельной проблемой для Вашингтона является истощение запасов боеприпасов и нагрузка на военно-морские и воздушные силы США из-за войны в Иране. Это может заставить Россию и Китай усомниться в способности или готовности Соединённых Штатов реагировать на потенциальные кризисы в других регионах.

В то же время Трамп заявил, что не ожидает нападения России на страны НАТО: "Я хорошо с ним поговорил. Он не будет нападать на территорию НАТО".

По оценке издания, война в Иране может быть не столь экзистенциально важной для Трампа, как война в Украине для Путина, однако оба лидера оказались в сложном положении из-за развязанных ими конфликтов и вынуждены искать выход без явной возможности объявить о победе.

Напомним, 25 августа директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф неожиданно посетил Москву. По данным западных СМИ, он прибыл в российскую столицу на военно-транспортном самолете ВВС США и должен был встретиться с высокопоставленными представителями российских властей. В Москве глава ЦРУ пробыл всего несколько часов.

Как писал OBOZ.UA, 28 августа американский аналитик высказал предположение, что Трамп мог отправить Ретклиффа в Москву, чтобы добиться от Кремля помощи в разблокировании Ормузского пролива. Для этого Вашингтон может потребовать от России сократить поддержку Ирана и попытаться повлиять на решение Тегерана.

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