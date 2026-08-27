Трамп хочет, чтобы Путин помог ему разблокировать Ормузский пролив: американский аналитик озвучил громкую версию

Президент США Дональд Трамп мог отправить директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву, чтобы добиться от Кремля помощи в разблокировании Ормузского пролива. Для этого Вашингтон может потребовать от России сократить поддержку Ирана и повлиять на решение Тегерана.

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Об этом американская аналитик Лиана Фикс заявила в подкасте RONZHEIMER главного редактора BILD Пауля Ронцгаймера. По её словам, вопрос об Иране мог стать важной частью переговоров Ретклиффа в Москве.

Чего Трамп может потребовать от Путина

Ретклифф совершил неожиданный визит в Москву, чтобы, в частности, призвать Кремль сократить военную и экономическую поддержку Ирана. Речь шла также о прекращении передачи Тегерану оружия и оборонных технологий.

США стремятся изолировать иранский режим и таким образом заставить его согласиться на ядерное соглашение и разблокировать Ормузский пролив.

"Россия предоставляла Ирану спутниковые снимки, которые помогали Ирану при наведении на американские цели", — отметила Фикс.

Она также обратила внимание на сотрудничество Москвы и Тегерана в сфере так называемого "теневого флота", который используется для обхода международных нефтяных санкций.

По мнению аналитика, Трамп мог отправить Ретклиффа в Москву с конкретным требованием — добиться от российской стороны давления на Иран, чтобы тот открыл Ормузский пролив.

"Россия, конечно, будет требовать что-то взамен. Или США, наоборот, будут угрожать России санкциями", — сказала она.

Китай может стать главной проблемой для США

В то же время Фикс считает, что главной проблемой Вашингтона в этой ситуации является не Россия, а Китай. Пекин закупает значительную часть иранской нефти и не заинтересован помогать США в давлении на Тегеран.

По словам аналитика, в администрации Трампа существуют серьезные сомнения относительно необходимости дальнейшей эскалации отношений с Китаем. Это касается не только Ирана, но и войны в Украине, а также торговых пошлин.

"Независимо от темы — Иран, Украина, пошлины... В этих вопросах США уже дважды уступали", — напомнила Фикс.

Она также выразила сомнение в том, что визит главы американской разведки в Москву касался исключительно рисков для безопасности Европы.

"Я думаю, что тема Ирана была важной частью переговоров во время этого визита и что речь шла не только о российской гибридной войне против Европы. Это, безусловно, беспокоит европейцев, однако администрация Трампа считает этот вопрос менее значимым", – заявила аналитик.

Напомним, 25 августа директор ЦРУ Джон Ретклифф тайно посетил Москву. По данным СМИ, во время поездки он предупредил российских чиновников о возможных последствиях агрессии против стран НАТО, в частности Эстонии, Латвии и Литвы.

Как писал OBOZ.UA, 10 августа президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные разминировали Ормузский пролив и установили над ним полный контроль. При этом он не исключал, что Иран может попытаться вновь заминировать акваторию.

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