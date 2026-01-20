'Путин хотел расколоть НАТО, а получил двух дополнительных членов': Стубб заявил о провале целей Кремля и перечислил пункты

Глава Кремля Владимир Путин провалил две поставленные перед собой задачи по Украине и НАТО. В Москве до сих пор считают распад Советского Союза большой трагедией.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Washigton Post. По его словам, ДНК России все еще заключается в экспансии и империализме.

"Путин хотел захватить Украину – он сделал Украину европейской. Он хотел расколоть НАТО, а на самом деле он получил двух дополнительных членов, Швецию и Финляндию. Он хотел расколоть трансатлантическое партнерство, но этого не произошло. Он хотел расколоть Европу – она стала более объединенной, чем когда-либо. Хотел удержать расходы на оборону на низком уровне, но сейчас мы все идем к пяти процентам. Дела идут не так, как он хотел", – сказал он.

Также финский президент объяснил, что движущей силой Путина является "русский мир", или же Великая Россия, что в основном означает одну Россию, один язык, одну религию и одного лидера.

Александр Стубб – последние новости

Напомним, ранее стало известно, что Александр Стубб является одним из ведущих кандидатов на должность спецпосланника ЕС для переговоров с Россией. Его конкурент – экс-глава итальянского правительства Марио Драги, однако глава Евродипломатии Кая Каллас выступает против переговоров с Кремлем.

Кроме того, президент Финляндии заявил, что сейчас мир в Европе ближе, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России. Однако некоторые пункты потенциального мирного соглашения между Украиной и РФ могут не соответствовать представлениям о справедливости.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Стубб заявлял, что международная дипломатия и экономическое давление на российский энергетический сектор сыграли ключевую роль в том, что мирное соглашение между Украиной и Россией сейчас ближе, чем когда-либо за время полномасштабной войны. В то же время он признал, что самая сложная часть переговоров еще впереди.

