ЕС выбирает спецпосланника для контактов с Кремлем: есть несколько кандидатов – Politico

Евросоюз выбирает специального посланника для контактов с Кремлем на фоне поиска мирного плана для Украины. Среди кандидатов называют президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги.

Инициатива имеет целью открыть собственный европейский канал переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и снизить зависимость от США в мирном процессе. Об этом сообщает Politico.

По данным источников, недавняя инициатива президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Италии Джорджии Мелони возобновить переговоры с Кремлем получила поддержку в руководстве ЕС и европейских столицах.

Евросоюз стремится создать позицию спецпосланника, который бы отвечал за контакты с Путиным и имел бы собственный влиятельный канал переговоров.

Итальянский сенатор Джованбаттиста Фаццолари предложил на эту должность Марио Драги, известного союзника Киева, чья поддержка украинского правительства частично объясняется его связями через жену-украинку.

Конкурентом Драги является президент Финляндии Александр Стубб, который еще в прошлом году предложил идею спецпосланника и выдвинул свою кандидатуру.

Должность уже поддержал Совет ЕС и большинство лидеров блока, однако глава дипломатии Каи Каллас выступает против любых переговоров с Путиным.

Представительница Европейской комиссии Паула Пинью подчеркнула, что до прямых переговоров с РФ еще далеко, ведь пока не наблюдается готовности Кремля к диалогу, но ЕС надеется, что такие переговоры станут возможными в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна наладить диалог с Россией по Украине. Причем ее слова согласуются с недавними комментариями французского президента Эммануэля Макрона.

