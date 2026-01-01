'Часть мирного соглашения может быть несправедливой для Украины': Стубб сделал предостережение

Сейчас мир в Европе ближе, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения агрессора России. Однако некоторые пункты потенциального мирного соглашения между Украиной и РФ могут не соответствовать представлениям о справедливости.

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в своем новогоднем обращении. Его речь цитирует Yle.

Издание отметило, что обращение финского президента было построено на трех основных пунктах, одним из которых стал мир в Европе.

Что сказал Стубб об Украине

Стубб отметил, что новый 2026 год может стать решающим для Украины.

"Мир чаще всего – это компромисс. Мы должны быть готовы к тому, что не все пункты мирного соглашения, вероятно, будут отвечать нашему представлению о справедливости", – сказал Стубб, комментируя войну России против Украины.

Он подчеркнул, что работа по достижению мира должна продолжаться, поскольку Москва ведет агрессивную войну уже почти четыре года.

Стубб повторил свои слова о том, что мир сейчас выглядит ближе. В то же время он подчеркнул, что Запад не может быть уверен, "готова ли Россия к миру".

"Однако мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", – подчеркнул Стубб.

Он призвал видеть мир таким, какой он есть, а не таким, каким мы хотели бы его видеть. Также, Стубб отметил, что отношения Финляндии с РФ изменились навсегда, а отношения с США сейчас меняются.

Напомним, что президент Финляндии ранее заявлял, что международная дипломатия и экономическое давление на российский энергетический сектор сыграли ключевую роль в том, что мирное соглашение между Украиной и Россией сейчас ближе, чем когда-либо за время полномасштабной войны. В то же время он признал, что самая сложная часть переговоров еще впереди.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его подпись может стоять только под сильным соглашением, которое обеспечит длительный мир. Об этом он сказал, комментируя переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

