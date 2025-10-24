Зеленский прибыл в Британию и встретился с королем Чарльзом III. Видео

24 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон и встретился с королем Чарльзом III – третий раз в этом году.

Позже в Великобритании состоится саммит "коалиции желающих". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Ожидается, что глава украинского государства также проведет встречу с британским премьер-министром Киром Стармером вместе с другими союзниками.

Как писал OBOZ.UA:

– В предыдущий раз Владимир Зеленский встречался с королем Чарльзом III 23 июня в Лондоне.

– Перед этим их встреча состоялась 3 мая в имении Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Англии. Монарх лично встретил украинского лидера у частной усадьбы Виндзорской династии.

