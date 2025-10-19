Путин готов пожертвовать экономикой РФ, потому что верит в победу в Украине и грезит величием Петра – FT

Несмотря на попытки Соединенных Штатов урегулировать российско-украинскую войну дипломатическим путем, диктатор РФ Владимир Путин не заинтересован в настоящем и устойчивом мире. Главарь Кремля считает, что он пока имеет преимущество на поле боя.

В связи с этим российский диктатор не намерен идти на какие-либо уступки. Об этом говорится в материале Financial Times.

Путин мечтает о капитуляции Украины

В условиях многочисленных санкций и огромных потерь на поле боя в Украине военная экономика России находится на грани краха. Тем не менее, Путин не заинтересован в прекращении войны и готов пожертвовать российской экономикой ради реализации своих личных амбиций.

"Для Путина дело не в деньгах. Дело в его наследии, он хочет войти в историю как лучший российский правитель со времён Петра Великого. Он думал, что может обеспечить победу Трампу, но решил этого не делать", – заявил высокопоставленный европейский чиновник.

По словам двух человек, знакомых с ситуацией, военные и службы безопасности Путина регулярно предоставляют ему сводки, в которых восхваляются тактические успехи России. Также руководству Кремля рассказывают легенды о росте потерь Украины и подчеркивается ресурсное преимущество России.

"Для него всё это идеологическое. Он всё ещё думает, что может победить", – заявил высокопоставленный сотрудник западной разведки.

Напомним, 16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. После этого американский лидер анонсировал собственную встречу с главарем Кремля в Венгрии уже в течение двух недель.

Как сообщал OBOZ.UA, целью переговоров станет попытка найти путь к завершению войны между Россией и Украиной. По словам Трампа, на следующей неделе состоятся встречи советников высокого уровня с обеих сторон.

