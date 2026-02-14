'Путин до сих пор имеет гарантии финансовой стабильности': Зеленский указал на проблему с танкерами России и цену войны

Страна-агрессор Россия сохраняет финансовую стабильность и имеет возможность обойти санкции благодаря поддержке КНДР и Китая. Каждый из более 1000 российских танкеров фактически является "плавучим кошельком", который позволяет Москве обходить ограничения и финансировать войну.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Слова украинского главы государства прозвучали 14 февраля, во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Зеленского, несмотря на санкции, Россия сохраняет ресурсы для войны. Он пояснил, что более 1000 танкеров, плавающих по морям, являются "плавучими кошельками". По его словам, именно поэтому российский диктатор Владимир Путин имеет гарантии финансовой стабильности.

"В Балтийском море, Северном море и Средиземном море. РФ до сих пор использует более 1000 танкеров, каждый из которых является плавучим кошельком", – акцентировал президент.

Рассказывая о цене, которую платит Россия за развязанную ею войну, глава государя упомянул о значительных человеческих и материальных потерях страны. По его словам, ежемесячно страна-агрессор мобилизует около 40 000 человек. В Донецкой области за один километр фронта оккупационное войско теряет более 150 солдат. Он подчеркнул, что украинские военные, стоя на передовой, фактически защищают не только Украину, но и соседние страны, включая Польшу и балтийские государства.

По мнению Зеленского, для окончания войны и обеспечения безопасности Украины и Европы нужны сильные гарантии и подготовка к потенциальным угрозам. Он отметил, что переговоры с США и Россией продолжаются, но Россия делает ставку только на собственную выгоду, тогда как Украина продолжает отстаивать суверенитет и интересы безопасности всего континента.

Напомним, в своей речи глава государства заявил, что одна из худших вещей, которую может услышать лидер во время войны, – доклад от командующего Воздушных сил, который говорит, что подразделения ПВО "пустые".

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию. В планах у главы государства выступить на Мюнхенской конференции по безопасности. В планы Зеленского входит встреча с госсекретарем США Марко Рубио и американскими сенаторами, а также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!