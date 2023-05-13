'Путин действует как хищник': Зеленский рассказал, как Россия хочет расколоть ЕС, и указал на опасный момент с ослаблением санкций

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как российский диктатор Владимир Путин пытается расколоть Европейский Союз. Он чувствует, когда какая-то из европейских стран становится менее активной в помощи Украине и начинает на нее влиять.

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Это давление в конце концов и приводит к нарушению единства ЕС в отношении войны в Украине. Об этом Зеленский сказал в субботу, 13 мая, во время общения представителями итальянских СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Путин – как хищник, он чувствует, когда в этом объединении какая-то страна ослабевает в помощи. И они начинают влиять, раскалывать ЕС, объединенный в помощи нам", – отметил гарант.

По его словам, то же самое происходит и с санкциями, введенными против России за ее агрессию. Благодаря своему влиянию России удается ослаблять санкционные пакеты и договариваться с некоторыми странами об обходе санкций.

"У меня вопрос к тем странам – зачем они голосовали за санкционный пакет, чтобы потом найти формат, как их обходить? Все видят, как товарооборот у некоторых стран растет с Россией – и это неправильно, это приведет к катастрофе", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 мая в Ватикане состоялась первая личная встреча Зеленского и Папы Римского с начала войны. Глава государства обсудил с Папой "формулу мира" и призвал Ватикан осудить преступления РФ в Украине.

– Перед этим в Риме Зеленский встретился с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой во время официального визита в Италию. На встрече лидеры двух государств обсудили украинскую формулу мира.

– Также Зеленский встретился с главой итальянского правительства Джорджей Мелони. После переговоров с главой украинского государства премьер Италии заявила о непоколебимой поддержке Украины.

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