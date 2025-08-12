Путин – большой создатель проблем: Порошенко провел параллели встречи на Аляске с Минскими соглашениями

Единственным приемлемым результатом встречи на Аляске президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может быть только безусловное прекращение огня. Никакого решения по Украине без Украины приниматься не может.

Об этом заявил Петр Порошенко в эфире телеканала Sky News. Он подчеркнул, что встречу Трампа с Путиным следует расценивать как первый этап мирных переговоров, которые последуют после этого уже с участием Украины.

Отвечая на вопрос относительно ожиданий от встречи на Аляске, Порошенко провел параллели с Минскими соглашениями.

"Во время Минского процесса в феврале 2015 года мы имели длинные, непрерывные 19 часов переговоров с Путиным. И по меньшей мере 15 часов из этого времени речь шла о прекращении огня. Поэтому я был бы рад, если бы в результате этих переговоров, я подчеркиваю, было безусловное прекращение огня, безусловное – в воздухе, безусловное – на море и безусловное на земле. Это была бы победа свободного и демократического мира", – считает лидер "Евросолидарности".

Порошенко предостерег Трампа, что учитывая коварство российского диктатора президент США должен продемонстрировать свою готовность к решительным действиям.

"Я знаю президента Трампа. Я работал с ним в течение трех лет моего президентства. Я думаю, что он прекрасно заключает сделки. В то же время я понимаю, что путин — большой создатель проблем. И поэтому мы точно должны быть хорошо подготовлены к этой встрече. В результате этой встречи ни при каких условиях не должно быть победы Путина. Должна быть демонстрация президента Трампа, его открытости, его готовности и его решимости остановить войну. Мы не должны давать ни одного крошечного шанса путину или россии выиграть эту войну", – подчеркнул пятый президент.

Порошенко подчеркнул, что без Украины не может быть ни одного окончательного решения и напомнил о введенном во время его президентства принципе "ничего об Украине без Украины".

"Теперь то же касается европейской безопасности, "ничего о Европе без Европы". Поэтому это будет лишь первый этап. Я хочу заверить вас, что это не будут мирные переговоры, несомненно, они не могут быть без Украины", – констатировал лидер "Евросолидарности".

"Пункт номер два: не может быть никакого соглашения об обмене территориями. Забудьте об этом. Мы не можем подарить агрессору территории за его агрессию против суверенной и независимой европейской страны. Это должно быть прекращение огня", – сказал Порошенко.

"Затем нам следует подготовить так называемое мирное соглашение. Вы не найдете ни одной другой нации в мире, которая бы больше стремилась к миру, чем мы, украинцы. Мы платим огромную цену за эту войну. И во время подготовки к этому мирному соглашению, вместе с нашими европейскими партнерами, вместе со всеми государствами-членами НАТО, при ведущей роли Соединенных Штатов, мы должны достичь результатов – с учетом того, что наша украинская земля не является предметом торга", – предостерег Порошенко.

"Это не только позиция украинского лидера, или украинского народа, или лидера украинской оппозиции. Это опасный прецедент, что любой агрессор может получить в качестве прибыли от войны дополнительные территориальные достижения. Мы не должны этого допустить, должны зафиксировать этот момент и это должно основываться на международном праве. Я не сомневаюсь, что президент Трамп полностью это понимает", – сказал Порошенко.

Он также отметил четкую позицию европейских лидеров, высказанную в заявлении Европейского совета по иностранным делам и мощных посланиях от британского премьер-министра, президента Франции, канцлера Германии и всех европейских лидеров.

"И еще одна рекомендация, я много раз говорил это президенту Трампу: пожалуйста, не доверяйте путину. Пожалуйста, не бойтесь путина. Пожалуйста, не бойтесь победы Украины, Европы или свободного демократического мира. И если путин не согласится на полноценное прекращение огня, мы должны немедленно ввести несколько важных вещей. Должно быть больше оружия для Украины, включая наступательное оружие. путин не должен сомневаться, что он должен заплатить за это абсолютно катастрофическое и безответственное поведение. Пункт номер два – это адские санкции. Мы должны ограничить возможности путина финансировать войну. Пункт номер три – дополнительная финансовая помощь Украине, в частности с помощью замороженных российских активов. И самое главное послание: единственный способ достичь мира с путиным – это мир через силу. Мне кажется, что президент Трамп знает и понимает, о чем я говорю", – сказал Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп на брифинге 11 августа заявил, его встреча с Путиным 15 августа будет "пробной". В то же время глава Белого дома заверил, что будет пытаться договориться о следующих саммитах, закончить войну и даже вернуть некоторые территории Украины. Но он может и выйти из переговоров.

