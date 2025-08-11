"Путин не будет со мной связываться": Трамп заявил, что попытается вернуть оккупированные Россией территории Украины

Встреча американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина 15 августа будет "пробной", в то же время глава Белого дома заверил, что попытается договориться о следующих саммитах, закончить войну и даже вернуть некоторые территории Украины. Но он может и выйти из переговоров.

Видео дня

"Я могу уйти и сказать: "Удачи". И это будет конец. Не мне решать, заключать ли соглашение между РФ и Украиной", – заявил Трамп. В понедельник, 11 августа, он выступил на брифинге в Вашингтоне, где прокомментировал запланированный саммит на Аляске.

Ожидания президента Соединенных Штатов от встречи

"Это пробная встреча. Я буду говорить с Путиным, я скажу ему: надо завершить эту войну. И он не будет со мной связываться... Надеюсь на конструктивный диалог", – отметил республиканец.

Он указал на возможность проведения новых переговоров после 15 августа. "Следующая встреча будет между Зеленским и Путиным. Или – Зеленский, Путин и я. Я буду там, если им это нужно", – утверждал Трамп, добавив, что "попытается" вернуть часть оккупированной территории Украине.

"Россия оккупировала некоторые важные территории. Мы постараемся вернуть часть этих территорий Украине", – заверил он.

Президент США уточнил, что самостоятельно не будет подписывать никаких договоренностей. "Я не намерен заключать соглашение – это не моя прерогатива. Соглашение должны заключить две стороны: Россия и Украина. РФ следует сосредоточиться на развитии своей страны, большой страны с 11 часовыми поясами. Имеет большой потенциал, но экономика сейчас работает плохо", – сказал Трамп.

В то же время он предположил, что россияне не могут не воевать. "Это воюющая нация. Это то, что они делают. Они ведут много войн. Мой друг сказал, что РФ жесткая, потому что они просто продолжают воевать. Они победили Гитлера, как и мы. Они победили Наполеона", – заявил глава Белого дома.

Он не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить саммит с на Аляске в пятницу, но выразил скептицизм относительно того, что это может как-то повлиять на достижение мирного соглашения.

Также республиканец сказал, что "уже в первые две минуты встречи" будет точно знать, можно ли заключить сделку или нет.

"Откуда вы это знаете?" – спросил у президента США репортер. "Потому что именно этим я и занимаюсь. Я заключаю сделки", – ответил Трамп.

Позже он добавил, что личные переговоры Путина и Зеленского необходимы. "В конечном итоге я посажу их двоих в одну комнату. Я буду там или меня там не будет. И, думаю, проблема будет решена", – заверил политик.

"Я ожидаю встречи с Путиным, и думаю, что она будет хорошей, но может быть и плохой", – добавил он.

Критика Зеленского и Украины

Трамп не удержался от того, чтобы не покритиковать президента Украины. Он сообщил, что после встречи с Путиным проинформирует европейских лидеров и Зеленского о результатах.

"Я с ними очень хорошо лажу. И знаете, у меня прекрасные отношения, думаю, со всеми ними. И я лажу с Зеленским, но, знаете, не согласен с тем, что он сделал. Очень, категорически не согласен. Это война, которой никогда не должно было быть и не произошло бы", – выдал он.

Далее Трамп фактически раскритиковал то, что Украина закрепила статус всех своих территорий конституционно и не хочет отдавать земли россиянам. Ему не понравилось, что президент Украины не может принимать такое решение самостоятельно.

"Меня немного беспокоило то, что Зеленский сказал: "Мне нужно получить конституционное одобрение". То есть у него есть одобрение на войну и убийства, но ему нужно одобрение на обмен землями. Потому что там будет определенный обмен землями. Я знаю это от России и от разговоров со всеми. На благо, на благо Украины! Хорошие вещи, а не плохие. Но также и некоторые плохие вещи – для обоих. Поэтому есть хорошее и есть плохое, и это очень сложно", – заявил президент Соединенных Штатов.

Как писал OBOZ.UA:

– Американский посол при НАТО Мэтью считает, что потенциально Владимир Зеленский может принять участие в саммите между США и Россией, запланированном на этой неделе.

– Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что Дональд Трамп "вывел из тупика" возможность окончания войны. Но все будет зависеть от того, как далеко президент США сможет зайти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!