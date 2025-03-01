'Пустые чеки на дальнюю войну': спикер Белого дома обвинила Зеленского в 'провокации' и заявила, что США хотят только мира

Администрация президента США Дональда Трампа больше не будет предоставлять Украине "пустых чеков на далекую войну", потому что хочет мира. А Владимир Зеленский во время переговоров в Вашингтоне 28 февраля якобы "спровоцировал" американского вице-президента Джей Ди Вэнса.

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С такими утверждениями выступила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт. В эфире прореспубликанского Fox News она активно защищала официальный Вашингтон и обвиняла Киев.

Мол, "грубому" Зеленскому нужно изменить свое "отношение", иначе "возможно, он вообще не сможет заключить сделку".

Ливитт подчеркнула несколько раз, что Соединенными Штатами больше не управляет демократ Джо Байден (явно намекая, что отношение к Украине будет другим).

"Трамп был в восторге от этой экономической сделки. А Зеленский, если посмотреть записи, фактически спровоцировал вице-президента перед камерами. И, как сказал Трамп, хорошо, что камеры работали – американцы и весь мир увидели, с чем Трамп и его команда имеют дело за кулисами на переговорах с украинцами", – заявила спикер Белого дома.

Она обвинила украинцев в том, что "они были очень упрямыми", в то время как Трамп "хочет только мира".

Ливитт сказала, что обычно после достижения мирных соглашений обе стороны остаются немного неудовлетворенными сделкой. Мол, "президент Зеленский этого не понимает", обвинила она украинскую сторону.

Как ранее писал OBOZ.UA, американский государственный секретарь Марко Рубио заявил, что теперь ожидает извинений от главы Украины Владимира Зеленского после ссоры в Белом доме.

Наше издание публиковало полный текст спора между Вэнсом, Трампом и Зеленским.

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