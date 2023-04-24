Проверил укрепление госграницы и оценил готовность ТрО и ДШВ: Зеленский совершил рабочую поездку на Житомирщину. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 24 апреля, прибыл с рабочим визитом в Житомирскую область. Глава государства провел совещание относительно ситуации в регионе и обсудил меры по укреплению государственной границы.

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Об этом сообщила пресс-служба президента в Telegram. Также на координационном совещании гарант вместе с руководством области говорили об обустройстве фортификационных и оборонных инженерных сооружений.

Кроме того, Зеленский заслушал информацию о готовности подразделений Территориальной обороны, подготовке, переподготовке и повышении квалификации личного состава для воинских частей и подразделений Десантно-штурмовых войск.

Также на мероприятии поднимались вопросы обеспечения жизнедеятельности Житомира и относительно оборонных мероприятий в условиях военного положения.

Напомним, что 24 апреля в Украину прибыла глава парламента Эстонии Кая Каллас. Они вместе с президентом Украины провели конференцию, где была подписана совместная декларация о сотрудничестве между нашими странами. Политики пришли к взаимным решениям по ключевым вопросам, которые важны для нашего суверенитета и безопасности: победа на фронте и вступление в НАТО.

Встреча состоялась в Житомире, где президент находился с рабочей поездкой. Стоит отметить, что Эстония стала первым государством, которое начало практическое восстановление украинского региона – Житомирской области.

Зеленский наградил премьера Эстонии орденом Ярослава Мудрого и поблагодарил ее и весь эстонский народ за поддержку и помощь Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что помощь, которую оказывает Эстония для восстановления Украины, должна стать примером для других партнеров. Однако Украине нужна помощь с оружием, чтобы как можно быстрее выгнать с территории нашего государства российских оккупантов.