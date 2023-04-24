'Спасибо за своевременную поддержку нашей обороны': Зеленский наградил премьера Эстонии Каю Каллас орденом Ярослава Мудрого. Видео

В понедельник, 24 апреля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Президент поблагодарил Каллас и весь эстонский народ за поддержку и помощь Украине.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба президента и опубликовала видео встречи. Зеленский подчеркнул, что помощь Эстонии очень своевременна и одна из самых больших в мире.

"Спасибо госпоже премьер-министру и всему эстонскому народу за искреннюю и, что очень важно, своевременную поддержку нашей обороны. Если посмотреть в пересчете на душу населения, то помощь для нашей защиты от Эстонии – одна из самых больших в мире", – сказал глава страны.

Особо президент отметил решение Эстонии передать все имеющиеся у нее гаубицы 122-го и 155-го калибров.

"Спасибо Эстонии и вам лично, премьер-министр, за инициативу по совместным европейским прямым закупкам оружия и боеприпасов, которая предусматривает предоставление членами Евросоюза Украине одного миллиона снарядов 155-миллиметрового калибра", – отметил Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил Эстонию и за помощь в лечении, протезировании и реабилитации украинских защитников после ранений на поле боя. Эстония также передала уже третий военный мобильный госпиталь для оперативного оказания медицинской помощи на фронте.

Встреча прошла в Житомире, где президент находился с рабочей поездкой. Стоит отметить, что Эстония стала первым государством, начавшим практическое восстановление украинского региона – Житомирской области.

Владимир Зеленский отметил, что Кая Каллас – настоящий лидер и защитница нашей общей европейской свободы.

"Если бы каждый из лидеров и каждое из государств так же добросовестно относились к защите нашей общей свободы на континенте, агрессия России уже потерпела бы очевидное поражение", – сказал Зеленский во время совместного брифинга из Каей Каллас в Житомире.

Президент Украины наградил премьера Эстонии Каю Каллас орденом Ярослава Мудрого.

"Для меня сегодня честь вручить вам от имени всего украинского народа специальную награду нашего народа. Это орден Ярослава Мудрого. Спасибо за то, что новую историю Европы Украина и ваш народ и ваше государство создают вместе", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эстония утвердила самый большой для страны пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро. Государство передало нашим Силам обороны все 155-мм гаубицы, находившиеся на вооружении эстонской армии.

В Эстонии новая коалиция пообещала Украине поддержку по всем ключевым вопросам. Государство рассматривает военную помощь Украине как инвестицию в собственную безопасность.