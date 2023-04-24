Снабжение оружия и членство в ЕС и НАТО: Зеленский рассказал о содержании переговоров с премьером Эстонии. Видео

Глава государства Владимир Зеленский и парламента Эстонии Кая Каллас провели совместную конференцию в Киеве, где была подписана совместная декларация о сотрудничестве между нашими странами. Политики пришли к взаимным решениям по ключевым вопросам, которые предельно важны для нашего суверенитета и безопасности: победа на фронте и вступление в НАТО.

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Об этом сообщается на сайте Офиса президента, транслируя брифинг. Эстония остается надежным партнером Украины и отстаивает ее интересы на геополитической арене (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Важно, чтобы все наши партнеры сейчас были максимально решительными и быстрыми в поставке обещанного оружия, чтобы мы могли максимально ускорить завершение войны – освободить нашу землю и восстановить полную силу международного права", – указал украинский гарант.

Зеленский добавил, что Украина решительно нацелена на вступление в Альянс НАТО. В результате вместе с Каллас он обговорил ожидания от летнего Вильнюсского саммита Североатлантического союза.

"Надежная безопасность в Европе может основываться только на полной определенности в отношениях на восточном фланге НАТО, прежде всего в отношениях между Украиной и НАТО. Нужно позитивное политическое решение Альянса о вступлении Украины, и я благодарю Эстонию за поддержку именно такого усиления НАТО и за фиксацию в подписанной нами декларации нашей общей цели", – добавил лидер нации.

Кроме того важнейшей темой для переговоров с главой правительства Эстонии стали оперативные поставки вооружения защитникам Украины на фронте. А еще Каллас заверила нашего президента о продолжении программы, нацеленной на восстановление украинской инфраструктуры.

"Эстония стала первым государством, начавшим практическое восстановление на нашей земле – здесь, в Житомирской области, в Овруче. Это верный пример для многих других партнеров. И я уверен, много сделаем вместе", – подытожил гарант.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Литвы Науседа на фоне приближения очередного саммита НАТО в Вильнюсе, он призвал союзников по Блоку разработать и предоставить Киеву конкретные механизмы на этом пути. Он убежден, что Альянс укрепится, когда его частью станет наша страна.