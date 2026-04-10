Зеленский ответил, есть ли договоренности с РФ относительно нового обмена

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно краткосрочного пасхального перемирия, о котором объявил российский диктатор Владимир Путин. Он подчеркнул, что Украина всегда выражала готовность к прекращению огня, сейчас Силы обороны будут действовать зеркально.

Видео дня

Также на встрече с журналистами глава государства прокомментировал ход мирных переговоров и возможность обмена пленными. Здесь конкретики пока немного, однако украинские переговорщики делают все возможное, чтобы возвращать украинцев домой.

Зеленский ответил Путину по поводу "пасхального перемирия"

Президент отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о краткосрочном "пасхальном перемирии". По его словам, Украина готова к зеркальным шагам и дает шанс Кремлю прекратить войну.

"Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи", – написал глава государства в своем Telegram.

Накануне же, общаясь с журналистами, Зеленский отмечал: на момент его встречи с представителями медиа Россия на позицию Украины прекратить огонь на Пасху ответа не дала. И прекращение огня на Ближнем Востоке выглядело куда более вероятным.

"Перемирие сейчас может удаться, на мой взгляд, на Ближнем Востоке и в Заливе. Слава Богу, если там не будут люди гибнуть", – отмечал президент.

На тот момент Путин о "пасхальном перемирии" еще не объявил. А его представитель Дмитрий Песков 9 апреля заявлял, что российский диктатор не принимал решение о пасхальном прекращении огня.

Ситуация с обменом

По обмену пленными Зеленский также не дал четких сроков. По его словам, процесс продолжается, но продвигается непросто.

"По обмену: сейчас никто не может сказать дату, и сложно идет процесс. Но будем делать все, чтобы возвращать наших людей", – подчеркнул он.

По словам президента, украинская сторона продолжает работу в этом направлении, несмотря на отсутствие конкретных результатов на данный момент. Речь идет как о переговорах, так и о других механизмах возвращения граждан. Этот процесс остается чувствительным и зависит от многих факторов, хотя детали не уточняются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!