'Противоречит призыву Трампа': посольство США на второй день отреагировало на смертоносную атаку России по Киеву

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине только на второй день отреагировало на комбинированную воздушную атаку войск России на Киев в ночь на 17 июня, которая забрала жизни 24 человек. Дипломатическое учреждение заявило, что присоединяется ко дню траура, и добавило, что российский обстрел "противоречит призыву" президента Штатов Дональда Трампа остановить убийства.

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Сообщение появилось в Telegram-канале посольства утром в среду, 18 июня, спустя более суток после атаки. Там также подтвердили, что среди жертв ракетной и дроновой атаки РФ в Киеве есть гражданин США.

"Сегодня, вместе со всей Украиной, мы присоединяемся ко дню траура в Киеве по жертвам российской атаки 17 июня. 21 погибший (по состоянию на 11:00 18 июня известно о 24 погибших. – Ред.), среди них – гражданин США. Более 134 раненых, среди них – дети. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших. Это бессмысленное нападение противоречит призыву президента Трампа остановить убийства и положить конец войне", – сказано в сообщении.

Напомним, в Киеве в среду, 18 июня, объявлена Днем тра ура в связи с террористической атакой страны-агрессора РФ на гражданские объекты города. В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях и запрещены любые развлекательные мероприятия.

17 июня враг ударил по Киеву "Шахедами" и ракетами. Зафиксировано попадание в нескольких районах столицы, в частности в Соломенском, где был уничтожен один из подъездов многоэтажки. Аварийно-поисковые работы продолжались всю ночь: спасатели под завалами дома находили тела людей. Поэтому общее количество жертв только в этом доме достигло 19.

Также зафиксированы попадания в Дарницком районе столицы, там также есть погибшие. В целом российская атака унесла жизни 24 человек в Киеве.

В Государственном департаменте США подтвердили смерть американского гражданина в Украине во время обстрела в ночь на 17 июня и осудили эту российскую атаку.

"Мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших", – сказала пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп странно и безэмоционально отреагировал на массированную атаку России по Украине в ночь на 17 июня. Он удивился и спросил, когда это случилось. Также Трамп добавил, что ему надо на это посмотреть.

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