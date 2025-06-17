'Погиб гражданин США': Госдеп осудил российский обстрел Украины 17 июня

В Государственном департаменте США подтвердили смерть американского гражданина в Украине во время обстрела в ночь на 17 июня. Дипломаты осудили эту российскую атаку.

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Удары врага по Украине прокомментировала пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс на брифинге во вторник, 17 июня. Об этом написало агентство Reuters.

"Нам известно о ночном нападении на Киев, которое привело к многочисленным жертвам, в частности трагической смерти гражданина США. Мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших", – сказала Брюс.

Она не раскрыла никаких подробностей о погибшем из уважения к его родным.

Напомним: страна-террорист РФ в ночь на вторник нанесла комбинированный удар по Киеву. В Соломенском районе ракета попала в многоэтажку, в результате чего произошло обрушение конструкций здания.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что врачи констатировали смерть 62-летнего гражданина США. По его информации, мужчина находился в доме напротив разрушенной многоэтажки. "Медики констатировали клиническую смерть – биологическую смерть", – писал Кличко.

По состоянию на 23:00 в столице подтверждена гибель 16 человек. Еще 117 пострадали.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 17 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп безэмоционально отреагировал на массированную атаку РФ по Украине. Он дал понять, что в тот момент ничего не знал об этом. Глава Белого дома только спросил: "Когда?" – после чего добавил: "Когда вернусь, увидим. Я не знаю".

– Владимир Зеленский сообщал, что агрессор запустил более 440 дронов и 32 ракеты. В течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области. В Одессе также погибли гражданские – две женщины 61 и 78 лет.

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