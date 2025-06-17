'Когда это было?' Трамп странно отреагировал на массированный удар РФ по Украине, который унес много жизней. Видео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп странно отреагировал на массированную атаку России по Украине в ночь на 17 июня, которая унесла жизни многих людей. Его реакция была несколько непонятной и безэмоциональной.

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Во время разговора с журналистами американский лидер удивился и спросил, когда это случилось. Он также добавил, что ему надо на это посмотреть.

На вопрос репортера, какова ваша реакция на недавнюю атаку дронами по Киеву, Трамп ответил:

"Когда?"

Репортер пояснил, что недавно, на что глава Белого дома сказал:

"Когда вернусь, увидим. Я не знаю".

Напомним, американский лидер досрочно покинул саммит G7, который проходит в Канаде. Он так и не встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Решение об отъезде было принято в связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке.

Позже, Дональд Трамп отверг утверждение лидера Франции Эммануэля Макрона о том, что он досрочно покинул саммит лидеров G7 в Канаде для работы над прекращением огня на Ближнем Востоке. Республиканец заявил, мол, причина его возвращения в Вашингтон является "гораздо большей".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России по Украине в ночь на 17 июня. По его словам, страна-агрессор запустила более 440 дронов и 32 ракеты. В течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области.

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