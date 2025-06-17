УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Когда это было?" Трамп странно отреагировал на массированный удар РФ по Украине, который унес много жизней. Видео

Катя Поплюйко
Новости политики
1 минута
411
'Когда это было?' Трамп странно отреагировал на массированный удар РФ по Украине, который унес много жизней. Видео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп странно отреагировал на массированную атаку России по Украине в ночь на 17 июня, которая унесла жизни многих людей. Его реакция была несколько непонятной и безэмоциональной.

Видео дня

Во время разговора с журналистами американский лидер удивился и спросил, когда это случилось. Он также добавил, что ему надо на это посмотреть.

На вопрос репортера, какова ваша реакция на недавнюю атаку дронами по Киеву, Трамп ответил:

"Когда?"

Репортер пояснил, что недавно, на что глава Белого дома сказал:

"Когда вернусь, увидим. Я не знаю".

Напомним, американский лидер досрочно покинул саммит G7, который проходит в Канаде. Он так и не встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Решение об отъезде было принято в связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке.

Позже, Дональд Трамп отверг утверждение лидера Франции Эммануэля Макрона о том, что он досрочно покинул саммит лидеров G7 в Канаде для работы над прекращением огня на Ближнем Востоке. Республиканец заявил, мол, причина его возвращения в Вашингтон является "гораздо большей".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России по Украине в ночь на 17 июня. По его словам, страна-агрессор запустила более 440 дронов и 32 ракеты. В течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!