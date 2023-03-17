Пропагандист Соловьев в 90-х годах пытался заказать за $20 тысяч убийство вора в законе Отары Квантришвили - The Insider

Известный пропагандист Владимир Соловьев пытался заказать убийство знаменитого вора в законе Отари Квантришвили. Исполнителем он избрал бывшего сотрудника ФСБ Сергей Асташин.

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Об этом сообщает издание The Insider. Цена вопроса составила $20 тысяч.

"Ведущий признался в декабре, что участвовал в разборках с бандитами и "ходил на стрелки". Бывший сотрудник ФСБ Сергей Асташин рассказал, как пропагандист пытался заказать ему убийство знаменитого вора в законе Отари Квантришвили", – говорится в сообщении.

Также в источнике говорится, что ФСБ-шник тогда отказался выполнять заказ, но Квантришвили все же был убит в 1994 году. Что же до Соловьева, то его попытка заказать убийство ФСБ-шнику осталась безнаказанной, и даже наоборот — карьера ведущего пошла в гору.

Расследование убийства Квантришвили сразу вошло в категорию "висяков", поскольку у следствия не было конкретных подозреваемых, а киллер не оставил никаких улик, за исключением нескольких окурков.

"Он сначала не хотел называть, кого нужно было убрать. Я ему говорю: "А чего ты не хочешь обратиться к бандитам? Быстренько все сделают за деньги". Я его долго мурыжил. Короче, на него наехал Отарик Квантришвили. Соловьев пошел к своим друзьям из еврейской организации, чтобы разрулить ситуацию. Те сказали: решай вопрос сам — радикально, в случае чего мы тебя прикроем. Я его выслушал и вернулся в академию. Потом написал рапорт на имя начальника курса, где все было подробно расписано", – так в источнике описан разговор Соловьева и Асташина.

За выполнение заказа Соловьев преддожил $20 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии журналисты обнаружили еще один дом российского пропагандиста Владимира Соловьева, выступающего против Запада. У ведущего есть вилла на озере Комо.

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