'Пропагандист, а не дипломат': посол ЕС в Украине раскритиковала Захарову

Дипломат Европейского Союза Катарина Матернова жестко ответила спикеру МИД России Марии Захаровой. Россиянка пыталась критиковать Матернову за публикацию о российских атаках на Украину.

Матернова отметила, что Захарова "напала в социальных сетях". При этом не только, как на посла ЕС, а и как на женщину.

Что предшествовало

Захаровой не понравилось, что "в интернете опубликована неэротичная фотография половой жизни посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, которая показала, как спала этой ночью в ванной". Дело в том, что европейский дипломат была вынуждена провести ночь в ванной комнате из-за объявленной воздушной тревоги.

Российский "дипломат" считает, что Матерновой не удалось передать весь ужас жизни под бомбежками из-за "слишком злобной мины".

Что касается "слишком злобных мин", то оцените сами – OBOZ.UA не выбирал специально для коллажа выше фотографии европейки и россиянки, а взял первые попавшиеся из их официальных аккаунтов в Facebook.

Настоящая причина

"Причина проста: я ежедневно говорю об ужасах нападений России на Украину. Также публично заявила, что во время российских ударов сплю в ванной комнате отеля на матрасе", – в свою очередь объяснила европейский дипломат.

Матернова подчеркнула, что попытка сексуализировать фотографию женщины, которая прячется от российских дронов и ракет, довольно красноречиво рассказывает о режиме, который представляет Захарова.

"Я спала в ванной, потому что той ночью Киев был свидетелем очередного массированного российского комбинированного удара - дронами и различными типами ракет. Миллионы украинцев четыре года спят в подвалах, коридорах и убежищах по этой же причине", – объяснила она.

И действительно, никакой эротики в замерзших квартирах, разрушенной инфраструктуре и холоде нет, как нет ничего смешного в том, чтобы использовать зиму, как оружие массового поражения – а это то, чем занимается Россия.

"Издеваться над страданиями гражданских – это не дипломатия, а чистая пропаганда, лишенная человечности. Захарова пропагандистка, а не дипломатка. Ничто не помешает мне правдиво информировать мир об ужасах, которые Россия совершает в Украине", – отметила Матернова.

Как сообщал OBOZ.UA, Катарина Матернова также правдиво прокомментировала "прекращение ударов", на которое якобы согласился московский режим. Так, она заявила, что удары дронами, гибель мирных людей и разрушение инфраструктуры не имеют ничего общего с перемирием.

