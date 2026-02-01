'Никакого 'перемирия': посол ЕС в Украине резко высказалась об ударах РФ

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова резко отреагировала на ночную атаку России по Украине. Она заявила, что удары дронами, гибель мирных людей и разрушение инфраструктуры не имеют ничего общего с перемирием.

Заявление дипломат обнародовала в Facebook после массированной атаки РФ. В своей заметке она задала риторический вопрос: так ли выглядит перемирие, когда есть взрывы, погибшие гражданские и уничтоженные объекты энергетики и транспорта.

Катарина Матернова отметила, что ночью Россия снова атаковала Украину, запустив 90 дронов. По ее словам, 14 из них попали в девять различных локаций. Дипломат подчеркнула, что все это происходит именно тогда, когда в мире активно обсуждают возможность прекращения огня.

Последствия атак

В Днепре в результате попадания дрона в частный дом погибли два человека. В Конотопе Сумской области российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру. О взрывах также сообщали в Чернигове, Сумах и Харьковской области.

Кроме того, посолка обратила внимание на гуманитарную ситуацию в столице. В Киеве температура воздуха опустилась до минус четырнадцати градусов по Цельсию. Уже почти месяц сотни тысяч жителей города живут без стабильного теплоснабжения и электроэнергии. Люди вынуждены мерзнуть в собственных квартирах и домах.

По словам Матерновой, нынешняя атака является еще одним доказательством того, что никакого перемирия не существует. Она подчеркнула, что Россия не придерживается никаких договоренностей и не выполняет своих обещаний, а демократический мир не должен отворачиваться от этого.

