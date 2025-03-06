'Прокси-война между ядерными державами': Рубио сделал скандальное заявление о войне в Украине и рассказал, о чем США просили Киев

Госсекретарь США Марко Рубио сделал новое скандальное заявление по поводу войны в Украине. Он назвал нападение страны-агрессора на наше государство "прокси-войной" между Соединенными Штатами и Россией.

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Об этом он сказал во время интервью на Fox News, позже опубликованном на сайте Государственного департамента США. Рубио отметил, что эта война на самом деле является конфликтом между двумя ядерными государствами.

"Откровенно говоря, это прокси-война между ядерными государствами – Соединенными Штатами, которые помогают Украине, и Россией – и она должна завершиться. Но ни у кого нет представления или плана, как это сделать", – сказал он.

Рубио также обратил внимание на позицию президента США Дональда Трампа, считающего войну в Украине "затяжной и безвыходной". Трамп говорит, что Украина стремится только к "непрерывной помощи", а Россия, хоть и получила определенный прогресс в войне, не имеет явного доминирования.

"Это не стратегия", – сказал Рубио.

Кроме того, госсек рассказал, что США попросили Украину не саботировать поиск мирного разрешения конфликта, однако президент Владимир Зеленский, решив "подвергнуть сомнению", не согласился с некоторыми дипломатическими предложениями, в частности с высказываниями вице-президента США Джей Ди Вэнса относительно возможностей для дипломатии.

Напомним, ранее сообщалось, что в США провели опрос о том, кто несет ответственность за ссору в Овальном кабинете. Половина опрошенных назвали виновником Трампа, чуть больше 40% обвиняют Вэнса, вину Зеленского в скандале усмотрели только 4% участников опроса.

Как писал OBOZ.UA:

– Глава украинского государства Владимир Зеленский 4 марта подчеркнул, что наша страна готова к переговорам в любое время и желает сделать это как можно быстрее. Ради продолжительного мира его команда готова "работать под сильным лидерством Трампа".

– В вечернем обращении к гражданам Зеленский продолжил эту мысль. Он сказал, что для Украины важны "нормальные, партнерские отношения" с Соединенными Штатами для реального мира, ведь никто из нас не хочет бесконечной войны. "О том, что произошло в Белом доме вместо наших переговоров, можно только сожалеть", – заявил он.

– В CNN считают, что целью скандала в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля была дискредитация Зеленского и устранение препятствий в его лице для того, что команда Трампа планирует делать дальше.

– Издание Bild также писало, что конфликт был намеренно спровоцирован администрацией президента США.

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